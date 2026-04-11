Милан с най-тежкото си поражение през този сезон след неуспешен експеримент на Алегри

Милан с най-тежкото си поражение през този сезон след неуспешен експеримент на Алегри

11 Април, 2026 21:18 753 0

Удинезе наказа "Росонерите" с 3:0

Милан с най-тежкото си поражение през този сезон след неуспешен експеримент на Алегри - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборът на Милан допусна най-тежкото си поражение през този сезон, след като загуби с 0:3 като домакин на Удинезе в мач от 32-рия кръг на Серия "А". Давиде Бартезаги (27') си отбеляза автогол в полза на фриуланите, а останалите две попадения бяха дело на Юрген Екеленкамп (37') и Артур Ата (71'). Преди седмица "росонерите" отстъпиха с 0:1 на Наполи, така че за първи път от февруари 2025 г. те допуснаха две поредни загуби. Днешният им опонент пък остана непобеден в трети пореден двубой. Нещо повече, едва за втори път в историята си "зебрите" спечелиха и двете си шампионатни визити на "Джузепе Меаца" в рамките на един сезон, след като в началото на кампанията победиха и Интер, но само с 1:0.

Масимилиано Алегри реши да промени схемата на игра от любимото си 3-5-2 на 4-3-3. Освен това той смени четирима от титуляри си в предишния мач. В защита отсъстваше Фикайо Томори и така вдясно играеше Закари Атекаме, докато Давиде Бартезаги беше върнат назад като ляв бек. В халфовата линия Юсуф Фофана беше заменен от Самуеле Ричи, а Алексис Салемакерс беше преквалифициран в дясно крило. Този път Никлас Фюлкруг и Кристофър Нкунку стартираха на пейката и така Рафаел Леао беше „фалшива деветка“, а Кристиан Пулишич – ляво крило. Гостите пък бяха подредени в 3-5-2 с Николо Дзаниоло и Кийнън Дейвис като нападатели. В центъра на отбраната беше поставен някогашният играч на Лудогорец Кристиан Кабаселе, а друг бивш футболист на разградчани - халфът Якуб Пьотровски се появи като резерва в средата на втората част.

Първият удар в мача отиде на сметката на Дзаниоло, но Майк Менян улови изпълнението му по земя от голяма дистанция още в третата минута. В деветата Пулишич предприе впечатляващ рейд между няколко съперникови играчи, но ударът му беше блокиран. Три минути по-късно Леао опита далечен изстрел, който прелетя над вратата. Йеспер Карлстрьом веднага отговори с удар с глава, но и той се оказа неточен. Последва продължителен период без голови положения. Така се стигна до 27-ата минута, когато Дзаниоло предприе страхотна контраатака, а накрая подаде топката на непокрития Ата, чийто рикоширал шут в Бартезаги даде аванс на гостите. Чак след края на мача попадението беше записано като автогол на играча на Милан.

В следващите минути „росонерите“ се постараха веднага да изравнят, но първо Леао не успя да се разпише с воле от около два метра, а след това Пулишич също се отчете с пропуск. Последваха две опасни положения за фриуланите. В 35-ата минута Менян изби шут на Дейвис от малък ъгъл в гредата, но две минути по-късно беше безпомощен. Тогава Екеленкамп удвои преднината на своя тим с удар с глава след центриране на Дзаниоло. В 44-тата минута Леао не намери целта, стреляйки с глава, а малко след това Дзаниоло отправи несполучлив изстрел почти от центъра. Секунди преди почивката гостите се разминаха с трети гол, след като Бартезаги изчисти топката пред голлинията след блокиран удар на Томас Кристенсен.

След бурните освирквания след края на първата част Алегри реагира в началото на второто полувреме с офанзивна смяна, чрез която нападателят Фюлкруг влезе на мястото на десния бек Атекаме. В 50-ата минута Лука Модрич опита коварен шут от голямо растояние, но Мадука Окойе успя да го спаси. Вратарят се прояви и при следващата атака на Милан, когато Салемакерс стреля с прекрасно воле от дъгата на наказателното поле, но топката беше избита в напречната греда. В 56-ата минута Леао проби по левия фланг и поднесе топката на Фюлкруг, след чийто удар с глава тя прелетя покрай вратата. В 60-ата минута Страхиня Павлович също не успя да се разпише с глава.

Междувременно, Екеленкамп и Хасан Камара не успяха да увеличат преднината на гостите със своите далечни удари. След това дойдоха нови пропуски на Милан, дело на Адриен Рабио, резервата Юсуф Фофана и Леао. Така се стигна до 71-вата минута, когато Ата за втори път наказа "росонерите" с удара си по земя от границата на наказателното поле. Този път голът остана на неговото име въпреки съмненията за рикошет в крака на Кони Де Винтер. Три минути по-късно Дейвис също можеше да се разпише, но не успя да преодолее Менян. В 79-ата минута Рубен Лофтъс-Чийк се завърна в игра след контузията си, а замененият Леао напусна терена на фона на оглушителни освирквания. Пет минути по-късно пък резервата на гостите Идриса Гей направи последния пропуск в двубоя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

