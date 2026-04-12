Дефанзивен Ювентус успя да спечели срещу Аталанта

12 Април, 2026 08:30 433 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ювентус спечели с минималното 1:0 при гостуването си на Аталанта в среща от 32-рия кръг на Серия А.

Решаващият момент настъпи в 49-ата минута, когато вратарят на домакините Марко Карнезеки не успя да се намеси добре при центриране. Това доведе до объркване в защитата, при което Джорджо Скалвини неволно предостави топката на Жереми Бога, а той отблизо реализира за 0:1.

До края на срещата тимът от Бергамо бе по-активен и натисна в търсене на изравняване, но не успя да преодолее противниковата отбрана и резултатът остана непроменен.

С тази победа Ювентус се изкачи до 4-тото място с 60 точки, докато Аталанта заема 7-мата позиция, изоставайки със седем пункта от „бианконерите“.


Свързани новини


