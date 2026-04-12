Байерн Мюнхен с разгром, подобри рекорд и след седмица може да е шампион

Байерн Мюнхен записа очаквана победа при гостуването си на Санкт Паули с 5:0 в срещата от 29-ия кръг на германската Бундеслига и вече е много близо до титлата.

Пет мача преди края баварците вече имат 12 точки предимство спрямо преследвача си Борусия (Дортмунд), което означава, че още в следващия кръг те могат да станат шампиони.

За това спомогна и по-ранната грешка на “жълто-черните” по-рано днес, които загубиха с 0:1 домакинството си на вицешампиона Байер (Леверкузен). Това означава, че ако Борусия загуби в следващия кръг при гостуването на Хофенхайм (18.4, събота), а Байерн вземе дори само точка при домакинството на Щутгарт (19.4, неделя), то шампионите ще защитят миналогодишната си титла.

С успеха днес селекцията на Венсан Компани направи още нещо много значимо. Байерн (Мюнхен) успя да подобри рекорд на над половин век и след 105 гола в 29 мача вече е тимът с най-много отбелязани попадения в рамките на един сезон от германската Бундеслига. Де факто шампионите подобриха своя собствен рекорд от сезон 1971/1972, отбелязвайки 101 гола в рамките на всичките 34 мача в края на сезона. Днес баварците стартираха вечерта с точно сто попадения, което означаваше, че им трябваха само два гола, за да запишат нов рекорд. Все пак Джамал Мусиала (9’), Леон Горетцка (53’), Майкъл Олисе (54’), Николас Джаксън (65’) и Рафаел Герейро (88’) се погрижиха зрелището да бъде пълно. В 95-ата минута пък Горетцка вкара още един гол, но той бе отменен след преразглеждане на ситауцията чрез системата ВАР заради засада.

Санкт Паули от своя страна продължава да таи надежди за оцеляване въпреки разгромното поражение. Момчетата от Хамбург пет мача преди края на шампионата се намират на 16-ата позиция, която дава право на участие в спасителен плейоф срещу финиширалия на третото място във Втора Бундеслига. Четири точки е авансът пред предпоследния Волфсбург, като шансовете и за директно спасяване не са малки, тъй като Кьолн, който е непосредствено над чертата, има само два пункта повече.

Хари Кейн не съумя да стане част от счупването на половинвековния рекорд. Головата машина на шампионите бе в групата на отбора, но той така и не записа минути в двубоя, а Компани предпочете да го заази свеж за предстоящия реванш идната седмица от 1/4-финалите в Шампионската лига. Иначе любопитното бе, че и петте попадения в мача бяха отбелязани от хора, започнали сред титулярите.

Гостите получиха допълнително мотивация, тъй като около час преди първия съдийски сигнал на своя мач, те вече знаеха за грешката на прекия им конкурент. Така те се втурнаха в атаки още от първия съдийски сигнал и при първото си по-опасно положение поведоха. Лаймер намери Мусиала, който чукна топката с глава и изведе тима си напред. При това положение рекордът от 1972 г. вече бе изравнен, а оставаше само едно попадение до неговото подобряване.

Това можеше да се случи още в 17-ата минута, когато Олисе стреля встрани от лявата греда. В 28-ата пък Мусиала бе близо до втори гол след прехвърлящ удар, който се отби в гредата.

В 43-тата минута Лаймер освен сред асистентите можеше да запише името си и сред голмайсторите, но стреля в аут.

Така падането на рекорда остана за втората част, което се случи само девет минути след подновяването на играта, когато Горетцка заби топката в горния ляв ъгъл. Междувременно домакините не успяха да се съвземат бързо и докато се суетяха шампионите изнесоха бързо топката и Олисе направи преднината класическа за 103-тия гол от началото на сезона.

В средата на полувремето положението на хамбурци стана още по-неприятно, тъй като инкасираха трето попадение за по-малко от двайсетина минута игра и разочароваха на фона на иначе доброто си представяне в защитен план до почивката.

Все пак в остатъка от редовното време те успяха да се окопитят и резултатът остана непроменен почти до края на редовното време, а Луис Диас направи пропуск.

Момчетата на Венсан Компани обаче не бяха казали до край думата си и малко преди края вкараха пети гол, след като Герейро връхлетя топката и я заби във вратата, пазена от Никола Васил, който със сигурност вече искаше час по-скоро да чуе последния съдийски сигнал.

Васил видя още веднъж как коженото кълбо се оплита в мрежата му и в добавеното време, но този път ВАР се намеси и преразглеждането на ситуацията констатира, че при гола на Горетцка е имало засада. След това повече футбол не се игра и прозвуча последния съдийски сигнал, който доближи шампионите до втора последователна титла.

Последните все още няма да празнуват не само защото трябва да видят как и теоретичните шансове на преследвачите им вече са в небитието. Компани и компания ще имат на разположение следващите малко повече от 96 часа, за да се възстановят и подготвят за реванша срещу Реал Мадрид от 1/4-финалите на Шампионската лига. Байерн взе първия мач на "Сантиаго Бернабеу" с 2:1, но ответният сблъсък на "Алианц Арена" никак няма да е лесен.

Освен това на 22-ри април (сряда) предстои и срещата от 1/2-финалите в турнира за Купата на Германия, който ще бъде гостуване на Байер (Леверкузен), а това означва, че тежките мачове и сгъстеният игрови цикъл в идните седмици до края на сезона тепърва предстои.