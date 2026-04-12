Треньорът на Ливърпул: Най-накрая имаше някаква справедливост

Арне Слот се надява, че Ливърпул ще успее да пренесе инерцията от победата си с 2:0 над Фулъм в предстоящия реванш с Пари Сен Жермен следващата седмица, макар да осъзнава, че един успех не е достатъчен за пълна промяна на настроението на „Анфийлд“. Ливърпул влезе в съботния двубой в лоша форма, след като бе отстранен от Манчестър Сити за ФА Къп и загуби с 0:2 от ПСЖ в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига.

„Мърсисайдци“ нямаха победа и в последните си три мача от Висшата лига, но головете през първото полувреме на Рио Нгумоа и Мохамед Салах осигуриха така необходимия триумф. Това бе първата им домакинска победа без допуснат гол в първенството от декември насам и ги отдалечи на четири точки пред Челси в битката за топ 5.

Запитан за атмосферата в съблекалнята, Слот сподели пред Sky Sports: „Мястото е по-добро, отколкото беше преди два-три дни или седмица. Но не е и така, че след като сме победили веднъж, всичко отново е наред. Знаем, че все още има за какво да играем. Този сезон изиграхме много подобни мачове, но за съжаление те невинаги водеха до победа или чиста мрежа. Мисля, че заслужавахме да спечелим, но не е като напълно да сме доминирали в срещата. Просто сме играли много такива мачове, в които рикошет или статично положение водеха до гол в нашата врата и всичко завършваше с равенство или загуба. Не бих казал, че сме имали късмет, но най-накрая имаше известна справедливост в начина, по който се разви мачът.“

Сега фокусът на Ливърпул се връща към Европа, където статистиката показва, че досега в 17 случая отбори са отпадали от елиминациите на Шампионската лига след победа с два или повече гола в първия мач, като ПСЖ е бил в ролята на губещ в тези ситуации по-често от всеки друг клуб (три пъти). Въпреки това суперкомпютърът на Opta дава на Ливърпул едва 15% шанс за обрат, а Слот знае, че няма право на грешки: „Наистина съм щастлив от чистата мрежа. Това е нещо, от което се нуждаеш в почти всеки мач. Определено ще ни трябва и във вторник. Това е голяма стъпка за седмицата, не само за ПСЖ, но и за Евертън в края ѝ. Има само два дни за почивка. Феновете ще бъдат зад нас и играчите ще дадат всичко, за да преобърнат нещата. Мога да ви кажа, че сме готови за това, навити сме и „Анфийлд“ ще бъде готов.“