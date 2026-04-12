Ламин Ямал записа пореден рекорд

Ламин Ямал записа пореден рекорд

12 Април, 2026 09:59 836 1

Младокът даде две асистенции и реализира един гол в двубоя с "папагалчетата"

Ламин Ямал записа пореден рекорд - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал записа пореден рекорд при победата на Барселона с 4:1 над Епаньол в каталунското дерби от 31-вия кръг на испанската Ла Лига. 18-годишният футболист се превърна в най-младият играч, достигнал 100 мача в испанския елит.

Ямал записа своя юбилеен двубой на 18 години и 272 дни, изпреварвайки легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес (19 години и 284 дни) и иконата на Атлетик Билбао Икер Мунианин (19 години и 293 дни).

Младокът даде две асистенции и реализира един гол в двубоя с "папагалчетата".


