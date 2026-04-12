Основни футболисти на Ливърпул пропускат реванша с ПСЖ

Основни футболисти на Ливърпул пропускат реванша с ПСЖ

12 Април, 2026 13:29 586 1

Бразилецът е с дълготрайна травма, докато английският национал се контузи при победата с 2:0 над Фулъм в събота

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Титулярният вратар на Ливърпул – Алисон Бекер, и полузащитникът Къртис Джоунс ще пропуснат реванша срещу Пари Сен Жермен в Шампионска лига, потвърди мениджърът на тима Арне Слот

Бразилецът е с дълготрайна травма, докато английският национал се контузи при победата с 2:0 над Фулъм в събота.

В изказване след мача старши треньорът потвърди, че Джоунс е почувствал проблем в слабините и вероятно ще отсъства за решителния мач във вторник.

„Той почувства лека болка в слабините. Не беше внезапен момент – чувстваше го в продължение на няколко минути“, сподели Слот пред Sky Sports. „Така че, нека се надяваме на най-доброто, но бих се изненадал, ако играч, който е напуснал терена по този начин, бъде на разположение за вторник.“

По време на своята пресконференция Слот разкри още, че вратарят Алисон Бекер ще остане извън строя за срещата с ПСЖ.

„Не го очаквам за вторник. Той все още не тренира с отбора“, заяви Слот. „Но работи много здраво върху възстановяването си, така че се надяваме да го върнем в игра в близко бъдеще. Но той все още не тренира с групата, така че няма да участва във вторник.“


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ПИТАНКА

    0 1 Отговор
    ЗАЩО НЕ КРЪСТИТЕ ДУБРИКАТА спорт НА ХУТБОЛ... САМО ГЛУПОСТИ ПИШЕТЕ ТУК, СЯКАШ СМЕ ВЕЛИКА ФУТБОЛНА СИЛА,... И НЯКО СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ РАЗНИ ИЗМИСЛЕНИ ГЕРОЙ

    13:38 12.04.2026

