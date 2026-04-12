Основни футболисти на Ливърпул пропускат реванша с ПСЖ

Титулярният вратар на Ливърпул – Алисон Бекер, и полузащитникът Къртис Джоунс ще пропуснат реванша срещу Пари Сен Жермен в Шампионска лига, потвърди мениджърът на тима Арне Слот

Бразилецът е с дълготрайна травма, докато английският национал се контузи при победата с 2:0 над Фулъм в събота.

В изказване след мача старши треньорът потвърди, че Джоунс е почувствал проблем в слабините и вероятно ще отсъства за решителния мач във вторник.

„Той почувства лека болка в слабините. Не беше внезапен момент – чувстваше го в продължение на няколко минути“, сподели Слот пред Sky Sports. „Така че, нека се надяваме на най-доброто, но бих се изненадал, ако играч, който е напуснал терена по този начин, бъде на разположение за вторник.“

По време на своята пресконференция Слот разкри още, че вратарят Алисон Бекер ще остане извън строя за срещата с ПСЖ.

„Не го очаквам за вторник. Той все още не тренира с отбора“, заяви Слот. „Но работи много здраво върху възстановяването си, така че се надяваме да го върнем в игра в близко бъдеще. Но той все още не тренира с групата, така че няма да участва във вторник.“