Жена стана старши треньор в Бундеслигата за първи път в историята на германския футбол

Жена ще бъде старши треньор в Бундеслигата за първи път в историята на германския футбол. Това стана факт, след като Унион Берлин официално назначи Мари-Луис Ета за наставник на отбора до края на сезона.
Тя ще наследи Щефан Баумгарт, който беше освободен след загубата с 1:3 от Хайденхайм в събота.
Ета вече влезе в историята на германския футбол, след като стана първата жена помощник-треньор в елита на Германия, отново в Унион през ноември 2023 година.
През януари 2024 година Ета записа още едно историческо постижение. Тя стана първата жена, ръководила отбор от Бундеслигата край страничната линия по време на победата с 1:0 над Дармщат, докато тогавашният мениджър Ненад Биелица изтърпяваше наказание.
Унион заема 11-о място във временното класиране с 32 точки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12:15 12.04.2026
3 Майстора
12:26 12.04.2026
4 Димитър Иванков - Митко Талисмана
12:41 12.04.2026
5 Сигурен съм
12:41 12.04.2026
6 Хахо
Коментиран от #7
12:43 12.04.2026
7 ………..
До коментар #6 от "Хахо":То щото във Абсурдистан хич ги няма тия абсурди жена футболен рефер . То повечето не сте влизали никога във часовете по физическо .
12:46 12.04.2026
8 Да, ама не
Имаше един бразилец, добър боксьор, който незнайно защо си беше наел жена за треньор.
Не знам колко е била кадърна, но бразилеца го нокаутираха в шестия рунд.
Толкова.
12:52 12.04.2026