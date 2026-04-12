Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жена стана старши треньор в Бундеслигата за първи път в историята на германския футбол

12 Април, 2026 12:00 799 8

  • мари-луис ета-
  • унион берлин-
  • треньор-
  • бундеслига-
  • футбол

Това стана факт, след като Унион Берлин официално назначи Мари-Луис Ета за наставник на отбора до края на сезона

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жена ще бъде старши треньор в Бундеслигата за първи път в историята на германския футбол. Това стана факт, след като Унион Берлин официално назначи Мари-Луис Ета за наставник на отбора до края на сезона.

Тя ще наследи Щефан Баумгарт, който беше освободен след загубата с 1:3 от Хайденхайм в събота.

Ета вече влезе в историята на германския футбол, след като стана първата жена помощник-треньор в елита на Германия, отново в Унион през ноември 2023 година.

През януари 2024 година Ета записа още едно историческо постижение. Тя стана първата жена, ръководила отбор от Бундеслигата край страничната линия по време на победата с 1:0 над Дармщат, докато тогавашният мениджър Ненад Биелица изтърпяваше наказание.

Унион заема 11-о място във временното класиране с 32 точки.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Е поне е бяла

    12:15 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Майстора

    6 0 Отговор
    Така е ,дойчовците съвсем изтрещяха.Сега остава и да сложат за треньор мъж на отбора по художествена гимнастика.

    12:26 12.04.2026

  • 4 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 1 Отговор
    Тая е от раждането си е сбъркана.

    12:41 12.04.2026

  • 5 Сигурен съм

    2 0 Отговор
    Че е повече мъж от пуситата на терена, които са и поверили

    12:41 12.04.2026

  • 6 Хахо

    2 0 Отговор
    Сигурно е джендърка. Така или иначе в нелепо жена да се разхожда сред полуголи или напълно голи мъже на полувремето и да им дава указания как да играят

    Коментиран от #7

    12:43 12.04.2026

  • 7 ………..

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахо":

    То щото във Абсурдистан хич ги няма тия абсурди жена футболен рефер . То повечето не сте влизали никога във часовете по физическо .

    12:46 12.04.2026

  • 8 Да, ама не

    1 0 Отговор
    Снощи включих боксовите мачове в Лондон по YouTube, бяха ги пуснали безплатно в реално време.
    Имаше един бразилец, добър боксьор, който незнайно защо си беше наел жена за треньор.
    Не знам колко е била кадърна, но бразилеца го нокаутираха в шестия рунд.
    Толкова.

    12:52 12.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове