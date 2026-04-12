Жена стана старши треньор в Бундеслигата за първи път в историята на германския футбол

Жена ще бъде старши треньор в Бундеслигата за първи път в историята на германския футбол. Това стана факт, след като Унион Берлин официално назначи Мари-Луис Ета за наставник на отбора до края на сезона.

Тя ще наследи Щефан Баумгарт, който беше освободен след загубата с 1:3 от Хайденхайм в събота.

Ета вече влезе в историята на германския футбол, след като стана първата жена помощник-треньор в елита на Германия, отново в Унион през ноември 2023 година.

През януари 2024 година Ета записа още едно историческо постижение. Тя стана първата жена, ръководила отбор от Бундеслигата край страничната линия по време на победата с 1:0 над Дармщат, докато тогавашният мениджър Ненад Биелица изтърпяваше наказание.

Унион заема 11-о място във временното класиране с 32 точки.