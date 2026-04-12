Треньорът на Арсенал: Направихме много странни неща

Треньорът на Арсенал: Направихме много странни неща

12 Април, 2026 11:31 658 4

  • микел артета-
  • арсенал-
  • футбол-
  • борнемут-
  • висша лига

Поражението покачи напрежението в лагера на “артилеристите”, чиято преднина пред Манчестър Сити може да спадне до шест точки, ако по-късно днес “гражданите” победят Челси

Треньорът на Арсенал: Направихме много странни неща - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Микел Артета говори след загубата на неговия Арсенал с 1:2 от Борнемут в домакинството си от 32-рия кръг на Премиър лийг. Поражението покачи напрежението в лагера на “артилеристите”, чиято преднина пред Манчестър Сити може да спадне до шест точки, ако по-късно днес “гражданите” победят Челси. Също така “небесносините” са с мач по-малко от лондончани, а тепърва предстои прекият сблъсък между двата тима, който ще бъде идната седмица на 19-и април (неделя).

“Разочароващо. Това е голям удар и сега всичко зависи от нашата реакция. Не бяхме много ефективни. Първият им шанс в нашето наказателно поле - отклонение, лоша игра в защита и това е целта. Трябва да се възстановим от това. През второто полувреме очакваш различен мач. Днес направихме много странни неща. Въпреки че обикновено сме много постоянни. Такива неща могат да се случат, такъв е футболът. Играчите изпитват голяма болка. И би трябвало да изпитват. Трябва да го приемат, да се изправят и да се борят отново, иначе отпадат. Предстои ни голяма седмица, с много залози. Все още сме в добра позиция.

Знаем какъв е залогът. нашият клуб не е печелил титла от много дълго време. Говорихме колко е трудно това. Но аз просто искам да се съсредоточим върху нещата, които можем да контролираме. Не е нужно да правим нещо, което не сме направили, нека продължим да правим това, което правим. Почти всичко, което правим от девет месеца, защото това ни доведе дотук. Видях всичко това в сряда, а днес направихме крачка назад. И трябва да се поучим от това. Трябва да бъдем критични към себе си и след това да се стегнем, защото ни предстои важен мач в сряда.

Имаме нужда от всички. Преди всичко, всички трябва да са здрави и на разположение. Играчите, които не са с нас в момента, са изключително важни и имаме нужда от тях обратно, за да можем да бъдем много по-силни. Останалите от нас трябва да подобрим играта си”, каза Артета.


  • 1 Ура,,Ура

    9 1 Отговор
    Загубихте за седмица двете купи на Англия. Сега се дъните в първенството. И в шампионската лига ви чака същата съдба. И с тая игра на безкрайни часове успоредно, а не в дълбочина не виждам как ще излезете от този батак.

    11:43 12.04.2026

  • 2 Немо

    3 0 Отговор
    Нищо ново - пак ще има калъфка за Арсенал

    12:44 12.04.2026

  • 3 П. Петков

    1 0 Отговор
    Най- правилното и логично нещо е Артета да напусне клуба, докато има с какво да се похвали - първа позиция, класни играчи. Но всичко, което зависи от него - тактика, подготовка, смени е пълна трагедия. И от плановете, и мераците за четири купи до месец време ще се окажат с четири калъфки.

    12:48 12.04.2026

  • 4 нико

    0 0 Отговор
    Арсенал ще е шампион,но е време за смяна на Артета...

    12:59 12.04.2026

