Сестри Стоеви с рекордна европейска титла

12 Април, 2026 14:30 370 0

  • стефани стоева-
  • габриела стоева-
  • бадминтон-
  • спорт-
  • европейско първенство

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на Европейското първенство по бадминтон в испанския град Уелва.

Поставените под №1 в схемата сестри победиха на финала Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция) с 21:11, 21:17 за 40 минути и защитиха първото си място от миналата година.

Българките доминираха изцяло в първия гейм. Втората част беше по-оспорвана, но след 17:16 те направиха силна серия и затвориха двубоя с втория си мачбол.

Стефани Стоева и Габриела Стоева, които тренират под ръководството на Петя Неделчева, играха на седми пореден финал на Европейско първенство и завоюваха рекордна пета титла. Те имат общо седем медала - пет златни и два сребърни, а също така са двукратни шампионки от Европейски игри.

"Пета историческа европейска титла за нас! Гордеем с този дух и с тази непримирима воля за победа! Доказахме, че когато сме заедно, няма невъзможни върхове", написа Габриела Стоева в профила си в „Инстаграм“.

"Тази титла е за всички, които вярваха, подкрепяха и бяха част от пътя! Напред и нагоре - най-доброто тепърва предстои!", добави тя.


