Новак Джокович с голямо признание преди Мастърса в Мадрид

Легендата на световния тенис Новак Джокович сподели откровено мнение за сегашния етап от своята кариера и промяната в приоритетите си. В интервю за Esquire носителят на 24 титли от Големия шлем призна, че макар спортът все още да заема важно място в живота му, той вече не е единственият му фокус.

„С времето разбрах, че психическото и емоционалното състояние са всичко. Когато в личния ми живот нещо не е наред, това веднага се отразява и на представянето ми в спорта“, отчете сърбинът. Той допълни, че е приел своите слабости и вярва в баланса: „Осъзнаването на тази връзка ми помогна да гледам на живота си по-цялостно и да приема, че съм човек и греша. Знам, че имам слабости. Убеден съм, че за да бъдеш силен, смел и успешен, трябва да си позволиш и да бъдеш уязвим“.

След като пропусна турнирите в Маями и Монте Карло поради контузия в дясното рамо, Джокович подчерта, че страстта към играта и конкуренцията с по-младите състезатели са основните фактори, които го държат на корта. „Това, което ме кара да продължавам, е страстта ми към тениса. Все още се радвам на всеки момент на корта. Обичам състезанието, чувствам се физически силен и ми е истинско удоволствие да се меря с по-младите играчи. Освен това вече не искам само да печеля – искам да давам пример и да показвам правилните ценности“, категоричен бе той.

Сърбинът завърши с думите: „Тенисът все още е важен за мен, но вече не е всичко. Именно това ми дава сила“. Очаква се Ноле да се завърне в игра за Mutua Madrid Open. Турнирът в испанската столица ще бъде ключов показател за неговата физическа форма и амбициите му преди предстоящия Ролан Гарос. За последно Джокович бе на корта на осминафинала в Индиън Уелс, където претърпя драматична загуба от Джак Дрейпър.