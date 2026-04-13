Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Новак Джокович с голямо признание преди Мастърса в Мадрид

13 Април, 2026 10:30 452 0

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • мадрид

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на световния тенис Новак Джокович сподели откровено мнение за сегашния етап от своята кариера и промяната в приоритетите си. В интервю за Esquire носителят на 24 титли от Големия шлем призна, че макар спортът все още да заема важно място в живота му, той вече не е единственият му фокус.

„С времето разбрах, че психическото и емоционалното състояние са всичко. Когато в личния ми живот нещо не е наред, това веднага се отразява и на представянето ми в спорта“, отчете сърбинът. Той допълни, че е приел своите слабости и вярва в баланса: „Осъзнаването на тази връзка ми помогна да гледам на живота си по-цялостно и да приема, че съм човек и греша. Знам, че имам слабости. Убеден съм, че за да бъдеш силен, смел и успешен, трябва да си позволиш и да бъдеш уязвим“.

След като пропусна турнирите в Маями и Монте Карло поради контузия в дясното рамо, Джокович подчерта, че страстта към играта и конкуренцията с по-младите състезатели са основните фактори, които го държат на корта. „Това, което ме кара да продължавам, е страстта ми към тениса. Все още се радвам на всеки момент на корта. Обичам състезанието, чувствам се физически силен и ми е истинско удоволствие да се меря с по-младите играчи. Освен това вече не искам само да печеля – искам да давам пример и да показвам правилните ценности“, категоричен бе той.

Сърбинът завърши с думите: „Тенисът все още е важен за мен, но вече не е всичко. Именно това ми дава сила“. Очаква се Ноле да се завърне в игра за Mutua Madrid Open. Турнирът в испанската столица ще бъде ключов показател за неговата физическа форма и амбициите му преди предстоящия Ролан Гарос. За последно Джокович бе на корта на осминафинала в Индиън Уелс, където претърпя драматична загуба от Джак Дрейпър.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове