Стана ясно какво си казаха Синер и Алкарас на мрежата след финала в Монте Карло

Стана ясно какво си казаха Синер и Алкарас на мрежата след финала в Монте Карло

13 Април, 2026 11:28 886 3

Победата в Княжеството направи Яник едва втория играч в историята след Новак Джокович с четири поредни Мастърс титли, доказвайки, че новият №1 е готов за пълна доминация в тура, независимо от условията и настилката

Стана ясно какво си казаха Синер и Алкарас на мрежата след финала в Монте Карло - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Яник Синер триумфира с първата си титла в Монте Карло, но освен историческия успех и завръщането му на върха в ранглистата, един от най-обсъжданите моменти бе разговорът му с Карлос Алкарас на мрежата. Въпреки че финалът не предложи очакваното най-високо качество заради силния вятър, италианецът успя да пречупи своя съперник със 7-6, 6-3.

Веднага след последната точка двамата големи съперници се прегърнаха, а камерите уловиха признанието на испанеца. „Твърди кортове, трева, клей... човече... следващия път“, сподели Алкарас, визирайки способността на Синер да доминира на абсолютно всяка настилка. По-късно Карлос добави и краткото, но искрено: „Страхотна работа“, с което призна превъзходството на италианеца в момента.

С тези думи Алкарас акцентира върху еволюцията на Синер, който вече притежава Мастърс трофеи на клей и твърди кортове, както и титла от Големия шлем на трева. Победата в Княжеството направи Яник едва втория играч в историята след Новак Джокович с четири поредни Мастърс титли, доказвайки, че новият №1 е готов за пълна доминация в тура, независимо от условията и настилката.


  2 Твърди кортове

    И мека дрога! И масажи!

    11:49 13.04.2026

