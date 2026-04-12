Яник Синер сломи Карлос Алкарас и седна на трона Монте Карло

Яник Синер седна на трона в Монте Карло, след като записа втора поредна победа без загубен сет срещу големия си съперник Карлос Алкарас. На финала в Княжеството италианецът се наложи със 7-6(5), 6-3, а триумфът имаше и допълнителна стойност – от новата седмица Синер официално ще бъде №1 в световната ранглиста. Това е негов четвърти пореден трофей от сериите Мастърс и трети за сезона след успехите му в Маями и Индиън Уелс.

Двубоят премина под знака на променливото и ветровито време, което повлия на постоянството на двамата тенисисти, но не и на желанието им за агресивна игра. Първият сет бе решен в тайбрек, където Синер бе безпогрешен при начални си удар и го измъкна със 7-5. Във втората част Алкарас поведе с 3-1, но новият лидер в ранглистата демонстрира желязна психика, навакса изоставането и затвори мача в своя полза, записвайки 22-ра поредна победа.

„Завръщането като №1 означава много за мен. Най-щастлив съм, че спечелих голям трофей на тази настилка – нещо, което досега не бях постигал“, сподели развълнуваният Синер след финала. Той призна, че се е чувствал уморен, но смяната на топките и домашното му предимство в Монте Карло са му помогнали да запази правилната нагласа. „Турнирът е по-различен за мен – тук съм си у дома, спя вкъщи и всичко е различно“, добави новият шампион.