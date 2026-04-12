Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер сломи Карлос Алкарас и седна на трона Монте Карло

Яник Синер сломи Карлос Алкарас и седна на трона Монте Карло

12 Април, 2026 19:59 796 1

  • яник синер-
  • монте карло-
  • карлос алкарас-
  • спорт-
  • тенис на корт-
  • тенис

На финала в Княжеството италианецът се наложи със 7-6(5), 6-3, а триумфът имаше и допълнителна стойност – от новата седмица Синер официално ще бъде №1 в световната ранглиста

Яник Синер сломи Карлос Алкарас и седна на трона Монте Карло - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Яник Синер седна на трона в Монте Карло, след като записа втора поредна победа без загубен сет срещу големия си съперник Карлос Алкарас. На финала в Княжеството италианецът се наложи със 7-6(5), 6-3, а триумфът имаше и допълнителна стойност – от новата седмица Синер официално ще бъде №1 в световната ранглиста. Това е негов четвърти пореден трофей от сериите Мастърс и трети за сезона след успехите му в Маями и Индиън Уелс.

Яник Синер сломи Карлос Алкарас и седна на трона Монте Карло

Двубоят премина под знака на променливото и ветровито време, което повлия на постоянството на двамата тенисисти, но не и на желанието им за агресивна игра. Първият сет бе решен в тайбрек, където Синер бе безпогрешен при начални си удар и го измъкна със 7-5. Във втората част Алкарас поведе с 3-1, но новият лидер в ранглистата демонстрира желязна психика, навакса изоставането и затвори мача в своя полза, записвайки 22-ра поредна победа.

Яник Синер сломи Карлос Алкарас и седна на трона Монте Карло

„Завръщането като №1 означава много за мен. Най-щастлив съм, че спечелих голям трофей на тази настилка – нещо, което досега не бях постигал“, сподели развълнуваният Синер след финала. Той призна, че се е чувствал уморен, но смяната на топките и домашното му предимство в Монте Карло са му помогнали да запази правилната нагласа. „Турнирът е по-различен за мен – тук съм си у дома, спя вкъщи и всичко е различно“, добави новият шампион.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Масажиста му допингирал ли се

    2 0 Отговор
    Или е бил чист ?!

    20:21 12.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове