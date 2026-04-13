Григор Димитров се смъкна до 135-о място в световната ранглиста

13 Април, 2026 14:30 689 10

Григор Димитров се смъкна до 135-о място в световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна до 135-о място в световната ранглиста на АТП. 34-годишният Димитров не успя да защити точките си от турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло миналата седмица, след като загуби от Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 4:6, 6:2, 3:6. Така той пада с 42 позиции до 135-а с актив от 455 точки.

За последно българинът бе извън първите 100 в света през март 2012 година, а извън първите 130 не е бил от 2010 година насам.

Италианецът Яник Синер се завърна на върха в класацията, след като победи Карлос Алкарас (Испания) на финала в Монте Карло. Синер има 13350 точки, Алкарас е с 13240, а трети остава Александър Зверев (Германия) с 5555 точки.

ТОП 10

1. (2) Яник Синер (Италия) 13350 точки

2. (1) Карлос Алкарас (Испания) 13240 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5555 точки

4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4710 точки

5. (7) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4100 точки

6. (8) Бен Шелтън (САЩ) 3900 точки

7. (6) Алекс де Минор (Австралия) 3895 точки

8. (8) Тейлър Фриц (САЩ) 3870 точки

9. (5) Лоренцо Музети (Италия) 3625 точки

10. (10) Даниил Медведев (Русия) 3560 точки


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грегъри е бита карта

    6 2 Отговор
    При него важи олимпийското правило - важно е участието , а може и последен да завършиш

    14:33 13.04.2026

  • 2 Жалко

    6 1 Отговор
    "Лудо младо сън засънило.........как да стана , мило либе , от къде да взема сила , като ти си в изпила.....

    14:39 13.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Няма страшно

    5 0 Отговор
    дъното е по-надолу.

    14:47 13.04.2026

  • 5 Тома

    8 1 Отговор
    Важното е че е в топ 10 при каките

    Коментиран от #8

    14:47 13.04.2026

  • 6 Перо

    4 1 Отговор
    Каунът да се прибира в Хасково! Той е финансово бреме на държавата! Никога не е стигал до финал и винаги е губил на полуфинал! Никога не е бил фаворит, а това 135-о място в ранглистата, става аутсайдер! Няма с какво да се гордеем, след похарчените пари!

    15:04 13.04.2026

  • 7 Чешър коте

    1 0 Отговор
    (3) Александър Зверев (Дзверо от Германия)- 5555 точки.

    15:46 13.04.2026

  • 8 5986

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    И там е на дъното.

    16:03 13.04.2026

  • 9 5986

    0 0 Отговор
    Някой учудва ли се от това негово "постижение", защото аз не. За мен винаги си е бил един посредствен ....... Такъв ще си остане и в историята ако изобщо някой си го спомни след 5 години.

    16:05 13.04.2026

  • 10 Бостанжия

    0 0 Отговор
    Аз съм казал...до края на сезона извън 250...дори Айша ще го зареже...Данъците в Монако няма да може да плати и ще се приюти до едно Айше в родната Асково...

    16:14 13.04.2026

