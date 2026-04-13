Най-добрият български тенисист Григор Димитров се смъкна до 135-о място в световната ранглиста на АТП. 34-годишният Димитров не успя да защити точките си от турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло миналата седмица, след като загуби от Томас Мартин Ечевери (Аржентина) с 4:6, 6:2, 3:6. Така той пада с 42 позиции до 135-а с актив от 455 точки.

За последно българинът бе извън първите 100 в света през март 2012 година, а извън първите 130 не е бил от 2010 година насам.

Италианецът Яник Синер се завърна на върха в класацията, след като победи Карлос Алкарас (Испания) на финала в Монте Карло. Синер има 13350 точки, Алкарас е с 13240, а трети остава Александър Зверев (Германия) с 5555 точки.

ТОП 10

1. (2) Яник Синер (Италия) 13350 точки

2. (1) Карлос Алкарас (Испания) 13240 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5555 точки

4. (4) Новак Джокович (Сърбия) 4710 точки

5. (7) Феликс Оже-Алиасим (Канада) 4100 точки

6. (8) Бен Шелтън (САЩ) 3900 точки

7. (6) Алекс де Минор (Австралия) 3895 точки

8. (8) Тейлър Фриц (САЩ) 3870 точки

9. (5) Лоренцо Музети (Италия) 3625 точки

10. (10) Даниил Медведев (Русия) 3560 точки