Съндърланд засилиха Тотнъм към Чемпиъншип в дебюта на Де Дзерби

Tотнъм продължава свободното си падане във Висшата лига, след като записа 14-и пореден мач без победа в елита. „Шпорите“ отстъпиха с 0:1 при гостуването си на Съндърланд в двубой от 32-ия кръг, който бе и официален дебют за новия мениджър на лондончани Роберто Де Дзерби. Единственото попадение в срещата бе дело на Норди Мукиеле, а с този успех „черните котки“ се изкачиха до 10-ото място с 46 точки. Тотнъм остава в опасната зона, заемайки 18-а позиция с едва 30 пункта.

Срещата на „Стейдиъм ъф Лайт“ започна с натиск на гостите, но Лукас Бергвал пропусна добра възможност още във втората минута. В 19-ата минута Брайън Броби също бе близо до гола, но ударът му с глава след центриране на Льо Фе мина над напречната греда. В средата на първата част се стигна до дискусионен момент, когато реферът Роб Джоунс първоначално отсъди дузпа за Тотнъм за нарушение срещу Омар Алдерете, но след намесата на ВАР промени решението си и отмени наказателния удар.

Развръзката настъпи в 61-ата минута, когато Хабиб Диара комбинира с Норди Мукиеле. Защитникът предприе индивидуален рейд и стреля от границата на наказателното поле, топката се отклони в тялото на Мики ван де Вен и прехвърли вратаря Антонин Кински за 1:0. Малко след гола се стигна до неприятен инцидент, при който Броби избута Ван де Вен и защитникът се сблъска тежко със своя вратар, но за щастие Кински успя да продължи мача.

До края на срещата Тотнъм така и не намери сили за изравняване, като най-чистото положение се откри пред Педро Поро в добавеното време. Неговият удар от пряк свободен удар в 92-ата минута обаче бе майсторски спасен от стража на домакините Робин Руфс. Така Съндърланд записа втора поредна победа, докато кризата в Северен Лондон става все по-дълбока.