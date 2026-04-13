Гуардиола: Арсенал загуби само 3 мача от последните си 49, в Шампионската лига още е непобеден

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори за предстоящото дерби с лидера във Висшата лига Арсенал. Според специалистите, в този мач до голяма степен ще стане ясно кой ще вземе титлата във Висшата лига.

„Ще играем срещу отбор, който в 49 мача загуби само три, а в Шампионската лига не загуби нито веднъж", каза Пеп след категоричния успех с 3:0 като гост на Челси.

„На финала за Карабао Къп ние бяхме пълни аутсайдери. Нямаше нито един човек в тази страна, който би заложил 1 паунд, че ще бъдем много по-добри", добави Пеп.

В момента разликата на върха в Англия е 6 точки в полза на Арсенал, но играчите на Микел Артета имат и мач повече.

Голямото дерби между Манчестър Сити и Арсенал е другата неделя от 18:30 часа.