Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гуардиола: Арсенал загуби само 3 мача от последните си 49, в Шампионската лига още е непобеден

13 Април, 2026 10:59 622 1

  • манчестър сити-
  • пеп гуардиола-
  • висшата лига-
  • арсенал-
  • футбол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола говори за предстоящото дерби с лидера във Висшата лига Арсенал. Според специалистите, в този мач до голяма степен ще стане ясно кой ще вземе титлата във Висшата лига.

„Ще играем срещу отбор, който в 49 мача загуби само три, а в Шампионската лига не загуби нито веднъж", каза Пеп след категоричния успех с 3:0 като гост на Челси.

„На финала за Карабао Къп ние бяхме пълни аутсайдери. Нямаше нито един човек в тази страна, който би заложил 1 паунд, че ще бъдем много по-добри", добави Пеп.

В момента разликата на върха в Англия е 6 точки в полза на Арсенал, но играчите на Микел Артета имат и мач повече.

Голямото дерби между Манчестър Сити и Арсенал е другата неделя от 18:30 часа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Арсенал са най добрите в момента. Но имат много слаба психика и устойчивост. Това ще им попречи и за напред.

    11:34 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове