ФИФА връща надеждите на Италия за Световното първенство през 2026 г.?

Докато мечтите на Италия за участие на Световното първенство през 2026 г. бяха разбити от Босна и Херцеговина след дузпи, „адзурите“ може да получат нов шанс да променят съдбата си. Нестабилната политическа ситуация в Иран, която може да ги накара да се оттеглят от турнира, и уникалното предложение на ФИФА са в основата на възкръсналите надежди.

Идеята изглежда пресилена, но може да се превърне в реалност. Според The ​​Athletic, във ФИФА обмислят организирането на междуконтинентален плейоф в последния момент, ако Иран се оттегли. Този плейоф ще се състои от два отбора от АФК (Азиатска футболна конфедерация) и два отбора от УЕФА измежду тези, които не са се класирали. А Италия със сигурност би бил единият от двата европейски отбора.

Още в началото на конфликта между Иран и САЩ, медиите припомниха, че член 6 от регламента на Мондиал 2026 дава право на ФИФА да вземе окончателно решение при отказ на участващ отбор. Световната централа може да предприеме всякакви действия по свое усмотрение, включително да замени отпадналия тим с друг.