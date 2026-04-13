ФИФА връща надеждите на Италия за Световното първенство през 2026 г.?

13 Април, 2026 12:59 1 259 7

Нестабилната политическа ситуация в Иран, която може да ги накара да се оттеглят от турнира, и уникалното предложение на ФИФА са в основата на възкръсналите надежди

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Докато мечтите на Италия за участие на Световното първенство през 2026 г. бяха разбити от Босна и Херцеговина след дузпи, „адзурите“ може да получат нов шанс да променят съдбата си. Нестабилната политическа ситуация в Иран, която може да ги накара да се оттеглят от турнира, и уникалното предложение на ФИФА са в основата на възкръсналите надежди.

Идеята изглежда пресилена, но може да се превърне в реалност. Според The ​​Athletic, във ФИФА обмислят организирането на междуконтинентален плейоф в последния момент, ако Иран се оттегли. Този плейоф ще се състои от два отбора от АФК (Азиатска футболна конфедерация) и два отбора от УЕФА измежду тези, които не са се класирали. А Италия със сигурност би бил единият от двата европейски отбора.

Още в началото на конфликта между Иран и САЩ, медиите припомниха, че член 6 от регламента на Мондиал 2026 дава право на ФИФА да вземе окончателно решение при отказ на участващ отбор. Световната централа може да предприеме всякакви действия по свое усмотрение, включително да замени отпадналия тим с друг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цербер

    3 0 Отговор
    Връща ли "ФИФА" надеждите на Италия за Световното първенство през 2026-та г.?

    13:06 13.04.2026

  • 2 Както Дания

    5 1 Отговор
    През 1992г Гадория и гнас!

    13:08 13.04.2026

  • 3 Сеуянина с кууото

    5 1 Отговор
    Що па Италия ,оти не Тимбукту?

    13:10 13.04.2026

  • 4 Кубинки в зъбите

    9 1 Отговор
    Това лицемерие няма край. Кармата им го връща за 94та

    13:11 13.04.2026

  • 5 Счетоводител

    7 0 Отговор
    а защо не Сев Мак или България, а непременно Италия

    13:31 13.04.2026

  • 6 Жабарите пак работят по други начини

    4 0 Отговор
    Тези жабари които със съдействието на мафията във фифа ни отнеха участието на финал на СП94 още 100 години да не стъпят на СП

    13:53 13.04.2026

  • 7 Лост

    2 0 Отговор
    Не трябва никой да ги замества.Ако някой трябва да ги замести то трябва да е някой отпаднал отбор от Азия.

    14:08 13.04.2026

