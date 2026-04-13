ЦСКА е поскъпнал с 4 млн. евро, а Левски е поевтинял след последното дерби

13 Април, 2026 13:30 534 2

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски влезе в дербито през есента като фаворит по две основни причини. От една страна „сините“ бяха в по-добра форма, а от друга – имаха по-скъпият отбор и то с много. Според авторитетният футболен портал преди мача през ноември стойността на Левски е била 29 100 000 евро, а тази на „червените“ - 17 350 000 евро. Въпреки това ЦСКА измъкна победата с 1:0, пише “Мач Телеграф“.

Анализ на ситуацията към днешна дата показва, че след дербито през есента ЦСКА е вдигнал с цели 3 950 000 цената си, а „сините“ са назад с малко – 600 000 евро. Това се дължи изключително на действията на двата клуба по време на зимната пауза. „Червените“ направиха мощна селекция, която е наляла 5 400 000 евро в общата сметка. Това е общата сума на която са оценени Лео Перйра (1,5 млн.), Макс Ебонг (800 000), Факундо Родригес (800 000), Алехандро Пеидраита (800 000), Исак Соле (750 000), Андрей Йорданов (500 000) и Димитър Евтимов (250 000). Вместо тях отбора по един или друг начин напуснаха 8 футболисти на обща стойност 2 650 000. Балансът е близо плюс 3 000 000 евро.

Ситуацията при Левски пък е много интересна. Почти всички от титулярите на тима към днешна дата са с нови по-високи цени след дербито през есента. Най-голям е скокът при бразилците Майкон и Евертон Бала, на които цената е скочила с по един милион евро. Въпреки това обаче общата стойност на „сините“ е намаляла, а причината за това са продажбите на Цунами и Марин Петков, които бяха сред най-скъпите на „Герена“, оформящи обща стойност от 5 500 000 евро. Ако се удари чертата, с Левски през зимната пауза са се разделили футболисти с обща стойност от впечатляващите 7 100 000 евро. В същото време „сините“ взеха играчи, оценени на 2 600 000 евро - Хуан Переа (650 000), Марко Дуганджич (800 000), Око-Флекс (750 000) и Стипе Вуликич (400 000).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле мале

    4 0 Отговор
    Целите ни отбори струват , колко един играч на Реал Мадрид!
    Лошото е че не са и българи а внос , като агнешкото по великден! Айе с здраве поне ракийка! е домашна българска!

    13:38 13.04.2026

  • 2 Специалиста

    2 2 Отговор
    Река Конго е дълга около 5000 км, по двата и бряга е пълно с братовчедите на Мпабе и Ямал. Всички доказано са по-бързи от лъвовете край реката. А погледнеш ли в короните на дърветата ще видиш прародителите им да хрупат банани почивайки си. Та тези братовчеди ги продават на кило. Да вземат и да докарат сто парчета и след една година ще имат поне 5 неуморими светкавици, готови за два банана и една супа да изорат тревата на националния стадион до баластрата.

    13:45 13.04.2026

