ЦСКА е поскъпнал с 4 млн. евро, а Левски е поевтинял след последното дерби

Левски влезе в дербито през есента като фаворит по две основни причини. От една страна „сините“ бяха в по-добра форма, а от друга – имаха по-скъпият отбор и то с много. Според авторитетният футболен портал преди мача през ноември стойността на Левски е била 29 100 000 евро, а тази на „червените“ - 17 350 000 евро. Въпреки това ЦСКА измъкна победата с 1:0, пише “Мач Телеграф“.

Анализ на ситуацията към днешна дата показва, че след дербито през есента ЦСКА е вдигнал с цели 3 950 000 цената си, а „сините“ са назад с малко – 600 000 евро. Това се дължи изключително на действията на двата клуба по време на зимната пауза. „Червените“ направиха мощна селекция, която е наляла 5 400 000 евро в общата сметка. Това е общата сума на която са оценени Лео Перйра (1,5 млн.), Макс Ебонг (800 000), Факундо Родригес (800 000), Алехандро Пеидраита (800 000), Исак Соле (750 000), Андрей Йорданов (500 000) и Димитър Евтимов (250 000). Вместо тях отбора по един или друг начин напуснаха 8 футболисти на обща стойност 2 650 000. Балансът е близо плюс 3 000 000 евро.

Ситуацията при Левски пък е много интересна. Почти всички от титулярите на тима към днешна дата са с нови по-високи цени след дербито през есента. Най-голям е скокът при бразилците Майкон и Евертон Бала, на които цената е скочила с по един милион евро. Въпреки това обаче общата стойност на „сините“ е намаляла, а причината за това са продажбите на Цунами и Марин Петков, които бяха сред най-скъпите на „Герена“, оформящи обща стойност от 5 500 000 евро. Ако се удари чертата, с Левски през зимната пауза са се разделили футболисти с обща стойност от впечатляващите 7 100 000 евро. В същото време „сините“ взеха играчи, оценени на 2 600 000 евро - Хуан Переа (650 000), Марко Дуганджич (800 000), Око-Флекс (750 000) и Стипе Вуликич (400 000).