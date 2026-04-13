Ламин Ямал се надъхва за реванша на Барселона с Атлетико с велик обрат на ЛеБрон

13 Април, 2026 14:59 509 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал по любопитен начин показа, че вярва във възможния обрат на своя тим срещу Атлетико Мадрид в ¼-финалите на Шампионската лига. „Дюшекчиите“ имат аванс от 2:0 преди втората среща между двата тима, която е във вторник в испанската столица.

Ямал промени профилната си снимка в Инстаграм с такава, на която се вижда как баскетболната легенда ЛеБрон Джеймс се наслаждава на трофея в НБА, който спечели с Кливланд Кавалиърс през 2016 година. 18-годишният талант обаче определено не е избрал случайно тази снимка, тъй като именно тогава Краля и неговият тим станаха шампиони с най-впечатляващия обрат в историята на финалните плейофи в американското баскетболно първенство. Тогава „кавалерите“ изоставаха с 1:3 победи в серията си срещу Голдън Стейт Уориърс, но ЛеБрон ги изведе до триумф след обрат до 4:3 успеха – нещо невиждано дотогава в цялата история на НБА.


