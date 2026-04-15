Никола Цолов сериозен кандидат за Формула 1? Българинът влиза в сметките при напускане на Макс Верстапен

15 Април, 2026 11:59 948 4

Големият „домино ефект“ на пазара на пилоти се очаква да бъде задействан от Верстапен

Мария Атанасова

Експертите от популярния подкаст на The Race направиха смела прогноза за облика на решетката във Формула 1 през 2027 г., а голямата новина за родните фенове е включването на Никола Цолов в плановете на Red Bull. Според анализаторите Ед Стро, Джон Нобъл и Скот Мичъл-Малм, българският талант е сериозен кандидат за място в „малкия“ отбор на „биковете“ – Рейсинг Булс.

Големият „домино ефект“ на пазара на пилоти се очаква да бъде задействан от Макс Верстапен. Четирикратният световен шампион сериозно обмисля да си вземе почивка от спорта, разочарован от сегашните технически регламенти. „Мисля, че Макс няма да бъде във Формула 1 през следващата година“, прогнозира Джон Нобъл, определяйки нидерландеца като ключовата фигура, от чието решение зависи всичко останало.

Ако Верстапен се оттегли, Red Bull ще трябва да пренареди изцяло своите редици. Прогнозите сочат, че Исак Хаджар и Арвид Линдблад ще заемат местата в основния екип. Това освобождава място в Рейсинг Булс, където Лиъм Лоусън се очаква да запази позицията си, но ще има нужда от нов партньор.

Именно тук се появява името на Никола Цолов. Българинът, който е част от академията за млади пилоти на Red Bull, в момента демонстрира отличен потенциал във Формула 2. Макар анализаторите да признават, че е твърде рано за окончателни заключения, те поставят Цолов като водещ фаворит за дебют в Гран при през 2027 г., ако продължи възхода си.

Останалата част от решетката изглежда по-стабилна: Мерцедес вероятно ще заложи на Джордж Ръсел и Кими Антонели, Ферари остава с Шарл Льоклер и Луис Хамилтън, а Макларън ще запази дуото си Ландо Норис и Оскар Пиастри. В по-задните редици се очаква Юки Цунода да премине в Хаас, а Карлос Сайнц да потърси ново предизвикателство в Уилямс или Ауди.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Григор

    4 1 Отговор
    Това в момента не е Формула-1. Прав е Верстапен; това е Формула-Е на стероиди. Истински болид от Формула-1 издава плътен и могъщ звук, а не свисти както е сега. Новите правила са катастрофа за Формула-1. Нашето момче е талант и аз искам той да се състезава в истинска Формула-1, а не в карикатурата,която е сега. При това тя не е безопасна. Вижте катастрофата на Оли Берман в Япония.

    12:06 15.04.2026

  • 3 леля Асенка Василева 🌈🌈

    1 3 Отговор
    Колко цола му е джаната на тоя млад красавец?

    12:16 15.04.2026

  • 4 Новичок

    0 0 Отговор
    ?!@$ " а Карлос Сайнц да потърси ново предизвикателство в Уилямс или Ауди."
    Маро спри да пишеш за спорт.Сайнц младши и в момента кара за Уйлямс. Пфу...

    13:15 15.04.2026

