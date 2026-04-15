Катрин Тасева показа бременното си коремче

Трогателни снимки с наедряло коремче показа Катрин Тасева. Бившата национална състезателка по художествена гимнастика е бременна с второто си дете, което се очаква да се появи на бял свят съвсем скоро.
Катрин и бизнесменът Станислав Сивков имат син Николай, който се роди 9 юни 2023 г.
„Този Великден - с малко повече розово и много повече любов“, написа под кадрите “златното момиче”, което след края на спортната си кариера се отдаде на семейството и личните си проекти.
През 2024-та Катрин Тасева създаде в Пловдив свой клуб по художествена гимнастика, а през ноември миналата година лично президентът на БФХГ Илиана Раева откри първия международен турнир, организиран от Тасева - Katrin’s Angels 2025.
