Мбапе зарадва Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе поднови тренировки преди мача-реванш от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен в сряда.

Снимки, публикувани на уебсайта на клуба, показват как играчът тренира със съотборниците си. 27-годишният футболист се нуждаеше от шевове на дясната си вежда след контузия при равенството 1:1 в Ла Лига в петък с Жирона и пропусна тренировката в неделя.

Реал Мадрид гостува на Байерн Мюнхен в сряда след загуба с 1:2 в първия мач миналата седмица.