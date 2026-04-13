Новини
Спорт »
Бг футбол »
Даниел Боримиров: Знаем, че всички са срещу нас

13 Април, 2026 18:38 698 24

  • даниел боримиров-
  • футбол-
  • левски-
  • цска-
  • вечно дерби

Не успяхме да се организираме добре в защита и да избием тази топка и затова допуснахме гол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира драматичното равенство с ЦСКА (1:1). "Сините" бяха много близо до победата, но допуснаха гол в добавеното време на срещата и спечелиха само една точка.

"Има и такива моменти. Не успяхме да се организираме добре в защита и да избием тази топка и затова допуснахме гол. Ние ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Левски е винаги срещу останалите. Не мога да кажа, че е липса на концентрация. Получи се меле и не успяхме да избием хубаво топката.

Тези мачове винаги са заредени с много заряд. Мисля, че нашият отбор има още какво да покаже. По начина, по който се развиваше мачът - ние диктувахме нещата. Трябваше да изиграем по-умно накрая. Може би програмата, която е направена, повлиява. Отборът на Лудогорец ще играе два дни след нас. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден.

Напрежението може да дойде от медиите с това, което пишат. Всеки един от футболистите чете малко или много.

Който и да ни се падне на старта на плейофите, ако искаме да побеждаваме, трябва да се справим с всеки. Треньорският щаб ще си свърши работата. Този гол ще ни държи будни до последния съдийски сигнал във всеки един мач. През тези дни Хулио си е свършил много добре работата и се надявам занапред да не бъде наказван.

Трябваше да снимате терена в Добрич. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия. Левски може да играе и по-добре, но какви бяха условията там. Оттам трябва да започнем", каза Боримиров.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски

    4 12 Отговор
    Сами срещу всички.

    Коментиран от #7, #12, #16

    18:39 13.04.2026

  • 2 Топката

    15 2 Отговор
    И аз срещу вас

    18:40 13.04.2026

  • 3 Боко праните гащи

    8 0 Отговор
    X - честито на печелившите

    18:41 13.04.2026

  • 4 Да , бе

    11 0 Отговор
    Знаеме .. 🤭

    18:41 13.04.2026

  • 5 смЕх

    10 1 Отговор
    На кривата ракета --- и Боримиров пречи...

    18:42 13.04.2026

  • 6 Гост

    11 1 Отговор
    Бойко е Пеевски вече не са на власт да ви бутат.

    18:43 13.04.2026

  • 7 Перо

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски":

    У Разград ви шием калъфчето

    Коментиран от #11

    18:44 13.04.2026

  • 8 Доктор

    6 0 Отговор
    Глупак.

    18:44 13.04.2026

  • 9 Топката към сините:

    9 0 Отговор
    Ще ме ритате вие......

    18:45 13.04.2026

  • 10 Е СЕГА ПЪК ВСИЧКИ

    10 1 Отговор
    ВСИЧКИ КОИ ВСИЧКИ?!?!?.. ТУУУЛПИТО СЪС ВАС ШИШКО СЪС ВАС ТАКИТО СЪС ВАС СЪДИИТЕ СЪС ВАС ГОНЗО И ТОЙ А ЗАБРАВИХ ТАНАС.. ПА ТЕ ДРУГИ У ТАЗИ ДЪРЖАВА ПО ГОЛЕМИ НЕ ОСТАНАХА.

    Коментиран от #21

    18:46 13.04.2026

  • 11 Внимавай перо...??!!

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    Много се дъните сами си копаете това.

    18:48 13.04.2026

  • 12 Е имаше и шествия

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски":

    Срещу ,, мутрите" в бг футбола с екипи на ВИС-2! И Томето Лафчис го водеше!

    18:48 13.04.2026

  • 13 Сотир

    12 0 Отговор
    Уж сте отбора на народа,а пък целия народ срещу вас......!

    18:55 13.04.2026

  • 14 Добреее

    7 0 Отговор
    Лефска и тъпанар са синоними.

    18:59 13.04.2026

  • 15 А,бе, този дето прескача

    7 0 Отговор
    Трамвайните Лини,за да не го хване ток,какво точно каза?ЦСКА да играе за тях?

    19:08 13.04.2026

  • 16 Малееееее,

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски":

    Само със съдиите и БФС.

    19:09 13.04.2026

  • 17 Естествено-

    6 0 Отговор
    никой не обича да мирише на л,aйnа, особено говежди.

    19:10 13.04.2026

  • 18 чичко лакрима

    4 0 Отговор
    нали царо и аз сме със вас?! това не ви ли стига!

    19:13 13.04.2026

  • 19 ШЕФА

    5 0 Отговор
    След Е.Костадинов този е най,най,най про..ия човек в българският футбол,по про.... и даже от Н.Сираков !!!!!!!!!! Няма случай да му е дадена думата и да не каже че всички били срещу говед.... след като им се опростиха дългове,подариха им стадион,най големите престъпници в България Тулупа и Прасето ги спонсорират и пак мучат !!!!!!

    19:17 13.04.2026

  • 20 Това...

    6 0 Отговор
    ...най-ме кефи, Боримиров като почне да плаче...

    19:17 13.04.2026

  • 21 Зрител

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Е СЕГА ПЪК ВСИЧКИ":

    Пропуснал си НАП, който от много години нито ги запорира, нито ги обявява в несъстоятелност

    Коментиран от #23

    19:23 13.04.2026

  • 22 Въгларово

    1 0 Отговор
    Този да си спомни,как играха с хлапетата и резерви срещу заводския отбор от Делиормана!
    Който прави шпалир,сега да не плаче

    19:26 13.04.2026

  • 23 Левски 1914

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Зрител":

    Но ЛЕВСКИ плащат на вноски цска не платиха и ФАЛИРА!

    Коментиран от #24

    19:27 13.04.2026

  • 24 Е,и?Има живот и след фалита

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Левски 1914":

    Даже много редовно ви бием.

    19:32 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове