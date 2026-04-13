Даниел Боримиров: Знаем, че всички са срещу нас

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира драматичното равенство с ЦСКА (1:1). "Сините" бяха много близо до победата, но допуснаха гол в добавеното време на срещата и спечелиха само една точка.
"Има и такива моменти. Не успяхме да се организираме добре в защита и да избием тази топка и затова допуснахме гол. Ние ще продължаваме да се борим. Знаем, че всички са срещу нас. Левски е винаги срещу останалите. Не мога да кажа, че е липса на концентрация. Получи се меле и не успяхме да избием хубаво топката.
Тези мачове винаги са заредени с много заряд. Мисля, че нашият отбор има още какво да покаже. По начина, по който се развиваше мачът - ние диктувахме нещата. Трябваше да изиграем по-умно накрая. Може би програмата, която е направена, повлиява. Отборът на Лудогорец ще играе два дни след нас. Тези мачове трябва да се играят в един и същи ден.
Напрежението може да дойде от медиите с това, което пишат. Всеки един от футболистите чете малко или много.
Който и да ни се падне на старта на плейофите, ако искаме да побеждаваме, трябва да се справим с всеки. Треньорският щаб ще си свърши работата. Този гол ще ни държи будни до последния съдийски сигнал във всеки един мач. През тези дни Хулио си е свършил много добре работата и се надявам занапред да не бъде наказван.
Трябваше да снимате терена в Добрич. Като ще вдигаме качеството на футбола, трябва да има и условия. Левски може да играе и по-добре, но какви бяха условията там. Оттам трябва да започнем", каза Боримиров.
7 Перо
До коментар #1 от "Левски":У Разград ви шием калъфчето
11 Внимавай перо...??!!
До коментар #7 от "Перо":Много се дъните сами си копаете това.
12 Е имаше и шествия
До коментар #1 от "Левски":Срещу ,, мутрите" в бг футбола с екипи на ВИС-2! И Томето Лафчис го водеше!
До коментар #1 от "Левски":Само със съдиите и БФС.
21 Зрител
До коментар #10 от "Е СЕГА ПЪК ВСИЧКИ":Пропуснал си НАП, който от много години нито ги запорира, нито ги обявява в несъстоятелност
Който прави шпалир,сега да не плаче
23 Левски 1914
До коментар #21 от "Зрител":Но ЛЕВСКИ плащат на вноски цска не платиха и ФАЛИРА!
24 Е,и?Има живот и след фалита
До коментар #23 от "Левски 1914":Даже много редовно ви бием.
