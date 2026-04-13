Героят за ЦСКА: Показахме характер, щастлив съм да вкарам на Левски

Героят за ЦСКА: Показахме характер, щастлив съм да вкарам на Левски

13 Април, 2026 18:59 612 6

Направихме това, което опитвахме цял мач – да достигнем противниковата врата и да не загубим мача

Героят за ЦСКА: Показахме характер, щастлив съм да вкарам на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА и Левски завършиха 1:1 в драматично равенство от дербито на 30-ия кръг на efbet Лига. За Играч на мача бе избран нападателят на "червените" Леандро Годой, който донесе точката в добавеното време на двубоя след свое късно попадение.

"Направихме това, което опитвахме цял мач – да достигнем противниковата врата и да не загубим мача. Не заслужавахме да си тръгнем с поражение, напротив заслужавахме победата и в крайна сметка сме щастливи", заяви той.

"Много съм радостен да съм футболист на ЦСКА и винаги се стремя да помагам на отбора. Казах на Лапоухов, че направи страхотна асистенция. Много съм щастлив да вкарам точно на Левски и да направя феновете щастливи. Показахме характер и сега ни предстои важен мач за Купата и ще се раздадем максимално именно заради нашите привърженици", добави Леандро Годой.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    1 7 Отговор
    Малкия, хайде да не вкарваш на Левски, а на отборът на Левски.
    Вдяваш ли сам или ти трябва помощ??

    Коментиран от #4

    19:01 13.04.2026

  • 3 мдаааа

    6 3 Отговор
    Поредният говедоОнождач ...

    19:02 13.04.2026

  • 4 Айде сега ,

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Объркал В , с Ф ..

    19:03 13.04.2026

  • 5 Майстор Тричко

    5 0 Отговор
    Пълна скръб и ЦСКА и Левски. Страхлива игра, бутане, ритане, липса на идеи. Какво казваше Гонзо - "Ша са борим". Това не беше футбол, а нещо средно между ръгби, борба, бокс, ММА и американски футбол. Съдията спестяваше и жълти и червени картони за откровени груби фалове (и той страхливец). Абе тези наши футболисти гледат ли понякога английското първенство? Няма да имаме национален отбор по две причини - не играят БГ-футболисти в клубните отбори и сбърканите критерии на съдиите (това оказва влияние на международните мачове на нашите отбори). Най-слаби Етоо и Соле - тези, които трябва да градят играта.

    19:14 13.04.2026

  • 6 Майстор Тричко

    1 1 Отговор
    Забравих между най-слабите да поставя и Питтас и съдията Гребенчарски...

    19:22 13.04.2026

