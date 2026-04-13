Героят за ЦСКА: Показахме характер, щастлив съм да вкарам на Левски

ЦСКА и Левски завършиха 1:1 в драматично равенство от дербито на 30-ия кръг на efbet Лига. За Играч на мача бе избран нападателят на "червените" Леандро Годой, който донесе точката в добавеното време на двубоя след свое късно попадение.

"Направихме това, което опитвахме цял мач – да достигнем противниковата врата и да не загубим мача. Не заслужавахме да си тръгнем с поражение, напротив заслужавахме победата и в крайна сметка сме щастливи", заяви той.

"Много съм радостен да съм футболист на ЦСКА и винаги се стремя да помагам на отбора. Казах на Лапоухов, че направи страхотна асистенция. Много съм щастлив да вкарам точно на Левски и да направя феновете щастливи. Показахме характер и сега ни предстои важен мач за Купата и ще се раздадем максимално именно заради нашите привърженици", добави Леандро Годой.