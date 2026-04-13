Цветомир Найденов потрива ръце след дербито: Второто ми любимо след 0:0

13 Април, 2026 19:29 906 5

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се зарадва на равенството между ЦСКА и Левски в голямото дерби на efbet Лига. Леандро Годой изравни резултата в добавеното време, а веднага след последния съдийски сигнал бизнесменът написа във "Фейсбук": "1:1... Второто ми любимо след 0:0".

По-надолу фен попита Найденов дали "другия път пак ще лягате на Лудите или ще играете поне за равен", на което спонсорът на ЦСКА 1948 отговори: "Ние им вкарахме пет гола в един мач, бихме ги 5:4... Вие не сте им вкарвали гол от абитуриентския бал на Хитлер и нямате точка срещу тях. Та, какво ме питаш?".


  • 1 Нищо лично

    13 2 Отговор
    Но е проява на лош вкус да коментираш други отбори ,когато си собственик.

    19:34 13.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Простьо

    10 5 Отговор
    Нула на нула ти е любимият резултат, защото толкова са феновете на твоя отбор. Свикнал си на числото.

    Коментиран от #4

    19:39 13.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мнение

    2 0 Отговор
    Тия олигарси като тоя, дето съсипаха България, не мога да ги гледам!
    Тоя продажник не беше ли основен свидетел срещу черепа?!
    Домусчиеви не бяха ли и те в кюпа?!

    Вземете му краденото и вижте колко кинти ще изкара с 2те си ръце, без дундуркане от държавата!

    Къв футбол е това?!
    Черно тото спонсорирано от "бетовете"???

    Пълна ревизия е крайно необходима за всичко в държавата ни!

    20:31 13.04.2026

