Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Помощникът на Хулио Веласкес: Тежък удар, момчетата са тъжни

13 Април, 2026 18:51 647 7

  • левски-
  • фернандо гаспар-
  • цска-
  • футбол-
  • вечно дерби

Много равностоен мач

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Помощник-треньорът на Левски Фернандо Гаспар описа изравнителния гол на ЦСКА в 94-ата минута за 1:1 в днешното дерби като "тежък удар".

“Тежък удар. Момчетата са тъжни, защото да ти изравнят в последната минута… Много равностоен мач. Двата гола паднаха след статични положения. Имахме контрол върху срещата през цялото време - компактно, добре разположени по целия терен. Контролирахме мача и емоцонално. Всичко това беше от значение, за да отбележим гол. Много жалко, че загубихме двете точки при последната атака. Трябва да се бориш до последния съдийски сигнал.

Винаги се опитваме да побеждаваме. По-добре е да отбележиш възможно най-рано, но именно за това футболът е велика игра - има много фактори, които не могат да се контролират. Целта е да спечелиш победата, без значение кога вкараш.

При статичните положения най-важно е да запазиш максимална концентрация - не само при борбата за първа, но и за втора топка.

Това е част от играта, част от футбола. Наложи се да играем без треньора на скамейката. Постигнахме равенство и продължаваме борбата за титлата.

Влизаме като първи в плейофите. За да влезем в повече детайли, трябва да изчакаме жребия, но сме максимално мотивирани да спечелим шампионата", каза испанецът, който преди години е бил кондиционен треньор на Реал Мадрид.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прою

    3 2 Отговор
    На шоплука смешното дерби.

    18:54 13.04.2026

  • 2 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Тъжно ПодУЯнско говедо.

    18:55 13.04.2026

  • 3 КУРЗАЛЕСКИ

    4 0 Отговор
    Нищо , ще им мине у чалготеката ... 🤭😁

    19:00 13.04.2026

  • 4 Не ви ли е ясно,

    2 0 Отговор
    че с този треньор - дотук. Достигнал е зенита на възможностите си, но не и на лафологията...повече приказки, отколкото резултати.

    19:02 13.04.2026

  • 5 Недогорец

    3 0 Отговор
    ЗАЩО паузата между мачовете на Левски е 4 дена (с Арда и Цецка), между Цеца 5 дена (с Монтана и Левски), а на проекта на от с Разград 6 дена!? Понеже много "професори" се изказват по темата нека се включат сега! Защо ли изобщо се занимаваме с това а не оставиме на Кирчо да купи поне и Лигата и да ни оправи като БМФ?!

    19:03 13.04.2026

  • 6 Много сме зле

    8 0 Отговор
    И ментето не можем да бием!

    Коментиран от #7

    19:04 13.04.2026

  • 7 Кое менте ?

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Много сме зле":

    Пощенец ли ?🤔

    19:13 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове