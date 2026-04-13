Новини
Спорт »
Бг футбол »
Силният човек в ЦСКА 1948 се пошегува с Гребенчарски, но реферът няма вина

13 Април, 2026 18:30 720 1

  • цска 1948-
  • футбол-
  • цска-
  • левски-
  • мариян гребенчарски

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Силният човек в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се пошегува с главния съдия на ЦСКА - Левски Мариян Гребенчарски след края на първото полувреме на дербито.

"Коги ти трябват Любимите нули и си нетърпелив да свирнеш край", написа бизнесменът, публикувайки скрийншот, на който се вижда, че реферът надува свирката в 44-ата минута и 41-ата секунда на първото полувреме според часовника на екрана.

Малко по-късно обаче от телевизията, която излъчва мача, обявиха, че се извиняват на зрителите, защото са забавили с около половин минута пускането на хронометъра, което означава, че Гребенчарски е пратил акуратно двата отбора в съблекалните.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Злоба

    8 0 Отговор
    У тоя тъпунгер от цеките само злоба и жлъч.

    19:05 13.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове