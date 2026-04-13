Берое и Локо Пд не се победиха, ВАР привика съдията, но той не отсъди дузпа

Берое и Локомотив (Пловдив) завършиха 0:0 в двубой от 30-ия кръг на efbet Лига. Любопитното е, че във втори пореден домакински двубой съдиите отказаха да дадат очевадна дузпа в полза на заралии. След като преди 9 дни реферите подминаха очеваден наказателен удар в мача срещу ЦСКА, когато Лапеня от гостите игра с ръка, в днешния сблъсък срещу Локомотив (Пловдив) се получи далеч по-скандална ситуация.

Срещу “червените” главният рефер не бе извикан да гледа ВАР.

Днес, срещу пловдивчани, Каталин Иту очевадно игра с ръка в собственото си наказателно поле малко след втората минута от двубоя. Реферът Мартин Великов не отсъди дузпа. ВАР арбитърът Стоян Арсов обаче му подсказа, че е сбъркал и го извика пред екрана. Великов прегледа ситуацията и демонстративно отказа да посочии бялата точка.

След малко повече от две минути игра дойде и първата любопитна ситуация в мача. При едно от центриранията на Берое Севи Идриз игра с глава и заби топката в ръката на Каталин Иту, който беше до него. Футболистите в зелено веднага поискаха дузпа, но главният съдия Мартин Великов остави играта да продължи. След няколко секунди ВАР се намеси и привика реферът да прегледа отново ситуация, тъй като според видео асистентите трябва да има наказателен удар. И след преразглеждане на ситуацията обаче главният съдия отново не даде дузпа.

Малко по-късно Хуанка Пинеда намери Йесид Валбуена. Централният нападател стреля от точката за изпълнение на дузпа, но Боян Милосавлевич успя да спаси. Локо отговори с удар на Иту от дистанция в 10-ата минута, но неточно. В 16-ата минута Милославлевич отново трябваше да се намесва, след като Факундо Константини засече добре с глава центриране от корнер.

В 22-ата минута Севи Идриз беше изведен добре отляво и навлезе в наказателното поле на Берое. Крилото реши да стреля от малък ъгъл, но Артур Мота изби. В следващите минути играта се поуспокои, но в 32-ата отново домакините бяха много близо до откриване на резултата. След центриране отдясно по земя Валверде засече от чиста позиция, но прати кълбото над напречната греда.

В 40-ата минута като по чудо заралии не поведоха. "Черно-белите" сбъркаха при изнасянето на топката, а играчите на Урибе развиха бързо нападание, при което Марко Боргнино беше изведен очи в очи с противниковия страж, но от чиста позиция стреля покрай целта.

Гостите отговориха с добра ситуация пред Жоел Цварц, която самият той си създаде в наказателното поле на Берое, но ударът му беше отразен по блестящ начин от Артур Мота. В оставащото време до почивката пред Валбуена също се откри чудесна възможност, но неговият шут с левия крак не намери очертанията на вратата.

Гостите започнаха по-активно второто полувреме и създадоха няколко опасности в първите минути. В 52-ата Иту стреля опасно по диагонала, но Мота изби.

Само минута по-късно обаче Берое стигна до 100-процентова ситуация. Марко Боргнино отне и проби отляво, като подаде по земя на Хуанка Пинеда. Офанзивният футболист беше на чиста позиция, но вместо да стреля реши да подаде наляво към напълно оставения сам Йесид Валбуена. Централният нападател обаче направи по-трудното и от 3-4 метра не успя да вкара, изпускайки чисто положение.

В 74-ата минута Велверде центрира по земя в наказателното поле, а там футболист на Локомотив се опита да изчисти, но без малко да си вкара автогол. В крайна сметка “смърфовете” се разминаха само с корнер, който не доведе нищо за Берое.

БЕРОЕ 0:0 ЛОКОМОТИВ (ПД)

Стартови състави:

Берое: 1. Артур да Мота, 16. Станислав Йовков, 3. Хуан Пабло Саломони, 4. Фекундо Константини, 24. Стефан Гаврилов, 23. Тижан Сона, 12. Давид Валверде, 32. Франциско Варела, 8. Марко Боргнини, 7. Хуан Карлос Пинеда, 9. Йосид Валбуена.

Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 23. Мартин Русков, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 22. Ивайло Иванов, 39. Парвиз Умарбаев, 12. Ефе Али, 94. Каталин Иту, 77. Жоел Цварц, 7. Севи Идриз.