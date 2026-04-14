Френски тим посяга към капитана на Лацио: Дзакани може да напусне през лятото

Марсилия проявява сериозен интерес към капитана на Лацио Матия Дзакани и може да направи ход за привличането му още през летния трансферен прозорец, твърдят медии във Франция.

Клубът от Лига 1 разглежда италианския национал като възможна опция за подсилване на фланговете, особено при евентуална раздяла с някои от настоящите си атакуващи играчи.

Въпреки че сезонът на Дзакани не беше особено впечатляващ откъм статистика, той остава ключова фигура за „бианкочелестите“. Италианецът има договор с клуба до 2029 година, което поставя Лацио в силна позиция при евентуални преговори.

Римляните са готови да се разделят с офанзивния футболист, но само срещу оферта от поне 15 милиона евро.

Интерес към Дзакани има и от страна на Наполи, което може допълнително да вдигне цената му през лятото.