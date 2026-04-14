Напрежение в Рома: Гасперини и Раниери в открит конфликт

Напрежение в Рома: Гасперини и Раниери в открит конфликт

14 Април, 2026 07:59 466 0

Двамата дори не се поздравили на тренировката, а ръководството засега мълчи

Напрежение в Рома: Гасперини и Раниери в открит конфликт - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сериозно напрежение разтърсва Рома, след като отношенията между Джан Пиеро Гасперини и Клаудио Раниери видимо са се влошили.

Според информация на “Corriere della Sera”, двамата са се засекли на тренировъчната база в Тригория в началото на седмицата, но дори не са се поздравили. До директен разговор така и не се е стигнало, което допълнително подчертава напрегнатата атмосфера в клуба.

Ситуацията ескалира след събитията от края на миналата седмица, а напрежението е било осезаемо и извън терена. Гасперини дори е демонстрирал раздразнение към присъстващите журналисти.

Очаквало се е двамата да проведат среща със собствениците на клуба – фамилията Фридкин, за да обсъдят ситуацията, но към момента липсва яснота как е преминал разговорът.

Ръководството на Рома засега запазва мълчание и наблюдава развитието от дистанция, което създава допълнителна несигурност около случващото се в клуба. Въпреки това, поне на този етап, бъдещето на треньорския пост не изглежда поставено под въпрос.


