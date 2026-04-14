Арсенал сменя Артета, ако изпусне титлата

14 Април, 2026 08:28 815 4

  • микел артета-
  • арсенал-
  • футбол-
  • висша лига

Сезонът на „артилеристите“ доскоро изглеждаше перфектен, тъй като отборът от Северен Лондон беше претендент за спечелването на цели четири трофея

Арсенал сменя Артета, ако изпусне титлата - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Микел Артета в Арсенал е поставено под въпрос, а съдбата му най-вероятно ще зависи от това дали ще донесе някой от големите трофеи на „Емиратс“. Сезонът на „артилеристите“ доскоро изглеждаше перфектен, тъй като отборът от Северен Лондон беше претендент за спечелването на цели четири трофея.

В края на март обаче последва загуба от Манчестър Сити на финала за Купата на лигата (2:0), с което един трофей беше изгубен, а две седмици по-късно дойде и шокът на четвъртфиналите за ФА Къп под формата на загуба от втородивизионния Саутхемптън (2:1). Феновете на Арсенал биха могли да преживеят това, ако най-накрая спечелят трофея от Висшата лига, който чакат от 2004 г., или никога немечтаната Шампионска лига, но всичко това е под въпрос.

Отборът на Микел Артета влезе в 32-рия кръг на английското първенство с девет точки преднина пред Сити, който имаше два мача по-малко, но след изненадващата загуба от Борнемут (2:1) предстоящото дерби на „Етихад“ лесно може да го завари само с три точки преднина и под огромен натиск да не пропилее още един сезон с евентуална загуба.

Седемгодишната работа на испанския специалист на „Емиратс“ сега е под сериозно изпитание и голяма част от обществеността смята, че ако се провали, Артета ще бъде уволнен. Такова е мнението и на журналистите от „Мундо Депортиво“, които са убедени, че съдбата на треньора на Арсенал зависи от изхода на борбата за двата най-важни трофея.

След седем сезона в Арсенал, с договор до юни 2027 г. и преговори за удължаване на сътрудничеството, ситуацията може драстично да се промени, ако в крайна сметка остане без титли във Висшата лига и Шампионската лига“, пише Mundo Deportivo за Артета.

Испанският вестник отиде още по-далеч и посочи, че Сеск Фабрегас, който върши страхотна работа в италианския Комо, е идеалният заместник на Артета. Фабрегас беше част и от последното шампионско поколение на Арсенал, прочутите „непобедими“, така че добре знае как функционира този клуб.

В такъв случай Артета няма да остане в Арсенал през следващия сезон. Ръководството на клуба вече има идеален кандидат за негов заместник, Сеск Фабрегас, който прави фантастичен сезон в Комо и налага атрактивен футбол, който държи клуба в надпреварата за европейските турнири.

Що се отнася до Шампионската лига, Арсенал победи Спортинг в първия мач от четвъртфиналите в Лисабон с минимален резултат, с гол на Кай Хаверц в добавеното време. Така преди реванша в Лондон има значително предимство, но играта на отбора на Артета в момента е такава, че всичко все още е доста отворено.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Не е "ако", ами "като"...

    08:47 14.04.2026

  • 2 Анализ

    2 0 Отговор
    Трябваше да го изгонят още миналата година!

    09:23 14.04.2026

  • 3 Фабрегас

    1 0 Отговор
    направи Комо страхотен отбор с много приятен футбол и почти никакви играчи. Обаче преди няколко години Болоня бяха същите и Тиаго Мота го искаха редица сериозни тимове. Отиде в Юве, постоя няколко месеца и сега даже не знам къде е треньор. Артета не успява да накара Арсенал да играе футбол, тяхното е друг спорт, но поне ги направи претендент за титлата последните години, отделно Артета все е взел нещо шампионско от Гуардиола. Фабрегас показа много добри качества за тези два сезона, но да скочи в претендент за титла в най-конкурентното първенство в света за мен е сериозен риск за Арсенал. Ако искат да сменят стила с по-атрактивен и директен след титла - има някакъв резон, но без титла този сезон да гонят такава с Фабрегас догодина е твърде голям риск.

    09:55 14.04.2026

  • 4 АРСЕНАЛСКИ СИНДРОМ

    3 0 Отговор
    ОТ ГОДИНИ ПОСЛЕДНИТЕ 2 МЕСЕЦА ОТ СЕЗОНА АРСЕНАЛ ЗАПОЧВА ДА ГУБИ ТИТЛАТА. НЕ УМЕЕ ДА РИСКУВА АРТЕТА,СТРАХЛИВ

    10:01 14.04.2026

