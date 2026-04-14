Бойко Величков: ЦСКА ще бъде арбитър за титлата, срещу Левски загубихме 2 точки

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че „армейците“ ще бъдат арбитър в битката за титлата. Той призна за пореден път, че голямата цел пред неговия отбор е класиране в Европа.

„И двете тези са истина – можем да сме доволни, че стигнахме в края до точката, но смятам, че през през целия двубой, гледайки поведението и играта ни, човек не би казал, че заслужаваме за загубим. На база на всички изиграни дербита в последните десетилетия, не знам защо се очаква нещо повече – много единоборства, агресия, тактическа зрялост, предпазливост, в никакъв случай отборите не трябва да се срамуват от качеството на играта“, започна Величков.

„Негативните коментари са част от нормалното, дори при победа. И двата отбора се съобразяваха със силните страни на съперника. Най-важното е, че имаше позитиви – нашият характер, играта ни. Загубихме 2 точки в борбата за постигане на нашите цели.

А именно - да влезем в Европа. С оглед на позицията ни преди 7-8 месеца, смятам, че сме свършили добра работа. Чакат ни трудни двубои, има още много точки за печелене, срещи за Купата на България. Целите са ни по-високи, бяхме на наясно, че ще влезем в четворката, Дали ще сме арбитър за титлата? В края на краищата има кръгове предвещават много интерес, ЦСКА ще бъде част от това нещо“, завърши Величков.