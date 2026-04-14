Сезонът за капитана на България приключи предсрочно, подлага се на операция

Сезонът за капитана на българския национален отбор Кирил Десподов приключи предсрочно, след като се оказа, че ще трябва да се подложи на операция за хроничен проблем, съобщиха гръцките медии. Новината се появи на фона на подготовката на клубния му тим ПАОК Солун за дербито с АЕК Атина на 19-и април от 18:00 часа. Отборът се събра днес на базата си в Неа Месемврия след Великденските празници.

Българинът се подложи на лечение поради упорит дискомфорт в палеца на левия си крак, където е изправен пред хроничен проблем. Този здравословен „казус“ си го носи от доста време и се оказва, че няма как да го реши с медикаменти и терапия. Така Десподов ще се подложи на операция, като пропусне всичките 6 „финални“ мача, които ПАОК има до края на сезона в първенството и купата. Също така отпада и за мачовете на българския национален отбор през юни срещу Молдова и евентуално срещу Косово.

„В битката да се пребори отново за титлата, ПАОК претърпя сериозна загуба, тъй като се очаква Кирил Десподов да се подложи на операция заради проблем с костта на палеца на левия крак", съобщи Димитрис Цорбацоглу.

„Лошото за ПАОК е, че Десподов излиза от строя точно в момент, в който атакуващата линия на тима е натоварена, умората е много. Андрия Живкович също не тренира пълноценно и работи по индивидуална програма“.

Сезонът не беше никак лесен за Десподов, въпреки факта, че лятото започна с оптимизъм и перспективи, развитието донесе контузии, низходяща тенденция в представянето му и трудна битка за място в стартовия състав. Първите проблеми се появиха още през септември преди мача на българския национален отбор срещу Испания за Световните квалификации. Освен проблема с палеца на левия крак, през сезона имаше проблем с глезена, с мусулите и с гърба.

„Решението изглежда вече е взето и 29-годишният играч е готов да се подложи на операция за отстраняване на проблема. Десподов автоматично е извън игра до края на сезона и не може да се разчита на него за нито един от шестте оставащи мача на ПАОК - пет в плейофите за първенството и финала за Купата срещу ОФИ (Крит)“, коментира от своя страна athletiko.gr.

29-годишното крило завършва сезона с 30 участия, 5 гола и 4 асистенции във всички състезания в Гърция и в Европа.