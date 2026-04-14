Пол Скоулс: Не виждам как Арсенал ще спечели титлата, импулсът е на страната на Сити

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс прогнозира, че Манчестър Сити ще изпревари Арсенал в битката за титлата във Висшата лига този сезон, като бившият полузащитник изрази сериозни съмнения дали селекцията на Микел Артета ще успее да надделее над тима на Пеп Гуардиола в предстоящото голямо дерби този уикенд.

Арсенал претърпя тежко поражение с 1:2 от Борнемут на „Емиратс“ миналия кръг, което означава, че „артилеристите“ вече имат преднина от едва шест точки пред втория Сити, който е и с мач по-малко. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в неделя на „Етихад“ в сблъсък, който може да се окаже решаващ за трофея.

Арсенал, който загуби от „гражданите“ и на финала за Карабао Къп миналия месец, се намира в слаба форма и Скоулс не вижда как лондончани ще триумфират в края на кампанията.

Неговият бивш съотборник Ники Бът също смята, че Манчестър Сити има предимство, споделяйки в подкаста The Good, The Bad & The Football: „Докато не го спечелиш или не преодолееш това препятствие, е пълен кошмар.

Самият Скоулс бе още по-категоричен в анализа си: „Просто мисля, че Арсенал приключиха. Според мен целият импулс е на страната на Сити. В един момент трябва да победиш съперниците си. Не съм ги виждал да го правят, те не печелят големи мачове.“