Пол Скоулс: Не виждам как Арсенал ще спечели титлата, импулсът е на страната на Сити

Пол Скоулс: Не виждам как Арсенал ще спечели титлата, импулсът е на страната на Сити

14 Април, 2026 12:28 595 0

Арсенал претърпя тежко поражение с 1:2 от Борнемут на „Емиратс" миналия кръг, което означава, че „артилеристите" вече имат преднина от едва шест точки пред втория Сити, който е и с мач по-малко

Пол Скоулс: Не виждам как Арсенал ще спечели титлата, импулсът е на страната на Сити - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс прогнозира, че Манчестър Сити ще изпревари Арсенал в битката за титлата във Висшата лига този сезон, като бившият полузащитник изрази сериозни съмнения дали селекцията на Микел Артета ще успее да надделее над тима на Пеп Гуардиола в предстоящото голямо дерби този уикенд.

Арсенал претърпя тежко поражение с 1:2 от Борнемут на „Емиратс“ миналия кръг, което означава, че „артилеристите“ вече имат преднина от едва шест точки пред втория Сити, който е и с мач по-малко. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в неделя на „Етихад“ в сблъсък, който може да се окаже решаващ за трофея.

Арсенал, който загуби от „гражданите“ и на финала за Карабао Къп миналия месец, се намира в слаба форма и Скоулс не вижда как лондончани ще триумфират в края на кампанията.

Неговият бивш съотборник Ники Бът също смята, че Манчестър Сити има предимство, споделяйки в подкаста The Good, The Bad & The Football: „Докато не го спечелиш или не преодолееш това препятствие, е пълен кошмар.

Самият Скоулс бе още по-категоричен в анализа си: „Просто мисля, че Арсенал приключиха. Според мен целият импулс е на страната на Сити. В един момент трябва да победиш съперниците си. Не съм ги виждал да го правят, те не печелят големи мачове.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

