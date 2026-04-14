Бруно Фернандеш: Ако говоря за съдията, ще си навлека големи проблеми

14 Април, 2026 14:28 508 1

Правилата са различни за всички и се прилагат по различен начин за всеки

Павел Ковачев

Манчестър Юнайтед допусна поражение с 1:2 у дома срещу Лийдс Юнайтед в среща от 32-ия кръг на английската Висша лига. Двубоят се усложни допълнително за „червените дяволи“, които останаха с човек по-малко, след като Лисандро Мартинес получи директен червен картон за дърпане на косата на Доминик Калвърт-Люин.

След последния съдийски сигнал капитанът на домакините Бруно Фернандеш бе попитан за спорната ситуация, но предпочете да избегне коментар по адрес на рефера.

„Няма да говоря за съдията... Ако говоря, ще си навлека големи проблеми“.

„Правилата са различни за всички и се прилагат по различен начин за всеки. Разликата в жълтите картони, можете да видите, така че е по-добре да не казвам нищо“, заяви той пред микрофоните на Sky Sports.

За разлика от португалеца, мениджърът Майкъл Карик направи остър коментар по темата и изрази ясно своето недоволство.


