Бруно Фернандеш: Ако говоря за съдията, ще си навлека големи проблеми

Манчестър Юнайтед допусна поражение с 1:2 у дома срещу Лийдс Юнайтед в среща от 32-ия кръг на английската Висша лига. Двубоят се усложни допълнително за „червените дяволи“, които останаха с човек по-малко, след като Лисандро Мартинес получи директен червен картон за дърпане на косата на Доминик Калвърт-Люин.
След последния съдийски сигнал капитанът на домакините Бруно Фернандеш бе попитан за спорната ситуация, но предпочете да избегне коментар по адрес на рефера.
🚨 Bruno Fernandes: “I don’t talk about the referee… it I talk about the referee, I will get in a BIG TROUBLE”, told Sky. pic.twitter.com/slPs1wTnc2— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026
„Няма да говоря за съдията... Ако говоря, ще си навлека големи проблеми“.
„Правилата са различни за всички и се прилагат по различен начин за всеки. Разликата в жълтите картони, можете да видите, така че е по-добре да не казвам нищо“, заяви той пред микрофоните на Sky Sports.
За разлика от португалеца, мениджърът Майкъл Карик направи остър коментар по темата и изрази ясно своето недоволство.
🚨 Bruno Fernandes: “The rules are different for everyone, applied different for everyone”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026
“The difference in the yellow cards, you can also see it. It's better that I don't say anything”. pic.twitter.com/wRqSQWVymi
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.