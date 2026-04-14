Куп агенти бяха на дербито да гледат ЦСКА и Левски

Отговорен представител на израелския елитен тим Макаби Хайфа беше на трибуните, за да гледа действията на голмайстора на Левски Евертон Бала в дербито. Според медиите в Израел човекът от Хайфа е дошъл за финална оценка на бразилеца, след който клубът ще реши дали да направи оферта лятото.

Иначе от всички краища на Европа бяха на трибуните, за да гледат на живо дербито, научи „Мач Телеграф“. Мениджъри, представляващи отбори от Турция, са били на мача, за да гледат защитника на „сините“ Кристиан Макун.

Имало е няколко агенти от различни клубове, включително и от италиански, които следят халфа на ЦСКА Джеймс Ето'о. На мача се чакаха и представители на арабски клубове, който да следи за изявите на Йоанис Питас, но не стана ясно дали те са били на трибуните, защото е имало проблеми с полетите им. Твърди се, че на трибуните е имало над дузина агенти.