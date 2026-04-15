Лудогорец създаде истински празник в Джебел (видео)



Последната тренировка на Лудогорец преди днешния мач с Арда от 30-ия кръг на efbet Лига, проведена в Джебел, се превърна в истински празник за града.

Местни фенове на футбола и децата от школата дойдоха на обновения модерен стадион “Изгрев”, за да гледат заниманието и да се докоснат до 14-кратните шампиони.

"Присъствието на привържениците създаде страхотна атмосфера и превърна тренировката в събитие за местната общност. Лудогорец проведе пълноценна тренировка на страхотен терен, за който много отбори от елита на футбола в България могат да завидят. Капитанът на “орлите” Антон Недялков подари клубна фланелка на градоначалника Неджими Али, а Лудогорец зарадва децата от местната футболна школа с топки", написаха от клуба.