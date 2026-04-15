Лудогорец създаде истински празник в Джебел (видео)

15 Април, 2026 06:30 932 3

Місцеві фенове на футбола и децата от школата дойдоха на обновения модерен стадион "Изгрев", за да гледат заниманието и да се докоснат до 14-кратните шампиони

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Последната тренировка на Лудогорец преди днешния мач с Арда от 30-ия кръг на efbet Лига, проведена в Джебел, се превърна в истински празник за града.

Местни фенове на футбола и децата от школата дойдоха на обновения модерен стадион “Изгрев”, за да гледат заниманието и да се докоснат до 14-кратните шампиони.

"Присъствието на привържениците създаде страхотна атмосфера и превърна тренировката в събитие за местната общност. Лудогорец проведе пълноценна тренировка на страхотен терен, за който много отбори от елита на футбола в България могат да завидят. Капитанът на “орлите” Антон Недялков подари клубна фланелка на градоначалника Неджими Али, а Лудогорец зарадва децата от местната футболна школа с топки", написаха от клуба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуцката

    1 2 Отговор
    Фурория

    Половин луна

    Много широки гащя...

    06:58 15.04.2026

  • 2 Точен

    2 1 Отговор
    Всъщност Лудогорец храни с по 60-80 000 Евро годишно всички български отбори от двете професионални групи заради участието си в груповата фаза на ШЛ, ЛигаЕвропа или Лигата на конференциите. Това от 10 г не го е правил нито един друг български отбор, освен ЦСКА и то веднъж...

    07:07 15.04.2026

  • 3 Това

    0 0 Отговор
    Е да даваш добър пример и да радваш децата,няма нищо по хубаво от това…

    07:31 15.04.2026

