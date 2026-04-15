Спортът по ТВ в сряда (15 април)

15 Април, 2026 06:15 595 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (15 април) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 НХЛ, Ванкувърс – Лос Анджелис МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1

12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 4

14.30 Колоездене: Обиколка на Галисия, втори етап, мъже Евроспорт 1

15.15 Банкок – Гамба Осака Диема спорт 3

16.30 Колоездене: Обиколка на Линбург, мъже Евроспорт 1

18.00 Черно море – ЦСКА 1948 Диема спорт

20.30 Арда – Лудогорец Диема спорт

21.00 Ал Насър – Ал Етифак МАХ Спорт 3

22.00 Байерн – Реал Би Ти Ви Екшън

22.00 Арсенал – Спортинг Ринг

01.00 Расинг – Ботафого МАХ Спорт 4

02.30 НХЛ, Отава – Торонто МАХ Спорт 2

03.30 Коринтианс – Санта Фе МАХ Спорт 4


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

