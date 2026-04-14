ПСЖ удари по мераците на Усман Дембеле

Ръководството на ПСЖ е въвело таван на заплатите през 2024 година, като клубът няма намерение да прави изключения дори за най-големите си звезди. Това заяви босът на парижани Насер Ал-Хелайфи на фона на напрежението около новия договор на Усман Дембеле.

Френският национал, който в момента получава около 18 милиона евро годишно, е поискал значително увеличение на възнаграждението си, като според неофициална информация чрез своите агенти е настоявал за около 60 милиона евро на сезон. В клуба подобни искания са определени като извън финансовите рамки и несъвместими с новата политика.

От ПСЖ подчертават, че приоритет остава финансовата стабилност и дългосрочната устойчивост на структурата на заплатите. „Интересите на отбора са на първо място“, е позицията на ръководството, което настоява, че никой футболист не е над вътрешните правила.

В случай че не бъде постигнато споразумение, парижани ще заложат на младите си таланти като Дезире Дуе и Брадли Баркола.

Междувременно се засилват и спекулациите, че Усман Дембеле може да продължи кариерата си извън Европа. Най-често се споменава вариант за преминаване в Саудитска Арабия, където финансовите възможности на клубовете са значително по-големи. В ПСЖ обаче остават резервирани и внимателни заради историята на играча с контузии и непостоянна форма.