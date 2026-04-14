ПСЖ удари по мераците на Усман Дембеле

14 Април, 2026 15:00 643 2

Це заяви босът на парижани Насер Ал-Хелайфи на фона на напрежението около новия договор на Усман Дембеле

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ПСЖ е въвело таван на заплатите през 2024 година, като клубът няма намерение да прави изключения дори за най-големите си звезди. Това заяви босът на парижани Насер Ал-Хелайфи на фона на напрежението около новия договор на Усман Дембеле.

Френският национал, който в момента получава около 18 милиона евро годишно, е поискал значително увеличение на възнаграждението си, като според неофициална информация чрез своите агенти е настоявал за около 60 милиона евро на сезон. В клуба подобни искания са определени като извън финансовите рамки и несъвместими с новата политика.

От ПСЖ подчертават, че приоритет остава финансовата стабилност и дългосрочната устойчивост на структурата на заплатите. „Интересите на отбора са на първо място“, е позицията на ръководството, което настоява, че никой футболист не е над вътрешните правила.

В случай че не бъде постигнато споразумение, парижани ще заложат на младите си таланти като Дезире Дуе и Брадли Баркола.

Междувременно се засилват и спекулациите, че Усман Дембеле може да продължи кариерата си извън Европа. Най-често се споменава вариант за преминаване в Саудитска Арабия, където финансовите възможности на клубовете са значително по-големи. В ПСЖ обаче остават резервирани и внимателни заради историята на играча с контузии и непостоянна форма.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    5 0 Отговор
    Тоя ритнитопковец много си е повярвал. И световно известен и кадърен професор не получава такива пари за година. Алчен маймун.

    15:05 14.04.2026

  • 2 Показа

    1 0 Отговор
    ...си и тук рогата, на Барса изхарчи над 200мил € и само последния сезон загатна за футбол и ги прецака. Сега явно ще извива ръцете на псж и ако не го удовлетворят ще избяга без пари в арабските клубове за много пари, но псж същото го стори с Барса и затова и се пада

    15:50 14.04.2026

