Шокиращата изповед на звезда на Тотнъм: Исках да се блъсна в стена

15 Април, 2026 07:00 468 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Тотнъм Хотспър Ричарлисон призна, че е обмислял да удари колата си в стена, докато се е борел с депресия. Нападателят е бил под много сериозен натиск след отпадането на Бразилия от Световното първенство през 2022 г.

Той отбеляза общо три гола, но не успя да предотврати отпадането на страната си от Хърватия след дузпи на четвъртфинала. Разочарованието обаче се отразило тежко на психичното му здраве.

"Един ден, докато шофирах, си помислих, че искам да се блъсна в стена," каза Ричарлисон пред France Football.

"Днес, когато си спомням за това, си казвам, че е безсмислено. След Световното първенство през 2022 г. изпаднах в депресия. Всяка възможна злополука ме сполетя: отпадането, предателството на агента ми, семейни проблеми, физически неуспехи... В продължение на година и половина страдах от удар след удар всеки един ден."

След като подписа с Тотнъм от Евертън през лятото на 2022 г., нападателят завърши първия си сезон със само един гол в първенството. Въпреки това, благодарение на работа с психолог, Ричарлисон се върнал отново към позитивното мислене.

"За първи път трябваше да се справям с толкова много проблеми. В целия този хаос срещнах честен адвокат, който подреди работите и активите ми. Работих с психолог и, най-важното, срещнах жена си", сподели още той.


