Изненадваща раздяла в Интер Маями

Аржентинецът Хавиер Масчерано подаде оставка като старши треньор на американския футболен клуб Интер Маями, обявиха от тима. Той напуска поста по лични причини.

„Преди всичко бих искал да благодаря на клуба за доверието, което ми гласуваха, на всички в организацията за колективните им усилия и особено на играчите, благодарение на които успяхме да преживеем незабравими моменти“, каза Масчерано.

„Искам да благодаря и на феновете, защото без тях нищо от това нямаше да е възможно. Винаги ще пазя спомена за първата ни титла и където и да съм, ще продължа да желая на клуба всичко най-добро за в бъдеще. Не се съмнявам, че клубът ще продължи да постига успехи. Изпращам ви моите най-добри поздрави и ви благодаря за всичко“, добави той.

41-годишният Масчерано беше начело на Интер Маями от ноември 2024 година. Преди това е ръководил олимпийския и младежкия национален отбор на Аржентина. Под негово ръководство американският клуб спечели първата си титла от Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Като футболист той е играл за Барселона в Испания, Ливърпул и Уест Хям в Англия, Ривър Плейт и Естудиантес в Аржентина и Коринтианс в Бразилия. Масчерано е петкратен шампион на Испания, носител на Купата на краля и трикратен носител на Суперкупата на Испания, двукратен победител в Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.

Този сезон Интер Маями заема трето място в в класирането на Източната конференция с 12 точки след седем мача. В отбора играе осемкратният носител на "Златната топка", аржентинският нападател Лионел Меси.