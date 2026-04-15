Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Изненадваща раздяла в Интер Маями

Изненадваща раздяла в Интер Маями

15 Април, 2026 06:45 601 0

  • хавиер масчерано-
  • интер маями-
  • оставка-
  • футбол-
  • треньор

Хавиер Масчерано напуска поста по лични причини

Изненадваща раздяла в Интер Маями - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Аржентинецът Хавиер Масчерано подаде оставка като старши треньор на американския футболен клуб Интер Маями, обявиха от тима. Той напуска поста по лични причини.

„Преди всичко бих искал да благодаря на клуба за доверието, което ми гласуваха, на всички в организацията за колективните им усилия и особено на играчите, благодарение на които успяхме да преживеем незабравими моменти“, каза Масчерано.

„Искам да благодаря и на феновете, защото без тях нищо от това нямаше да е възможно. Винаги ще пазя спомена за първата ни титла и където и да съм, ще продължа да желая на клуба всичко най-добро за в бъдеще. Не се съмнявам, че клубът ще продължи да постига успехи. Изпращам ви моите най-добри поздрави и ви благодаря за всичко“, добави той.

41-годишният Масчерано беше начело на Интер Маями от ноември 2024 година. Преди това е ръководил олимпийския и младежкия национален отбор на Аржентина. Под негово ръководство американският клуб спечели първата си титла от Мейджър Лийг Сокър (MLS).

Като футболист той е играл за Барселона в Испания, Ливърпул и Уест Хям в Англия, Ривър Плейт и Естудиантес в Аржентина и Коринтианс в Бразилия. Масчерано е петкратен шампион на Испания, носител на Купата на краля и трикратен носител на Суперкупата на Испания, двукратен победител в Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА.

Този сезон Интер Маями заема трето място в в класирането на Източната конференция с 12 точки след седем мача. В отбора играе осемкратният носител на "Златната топка", аржентинският нападател Лионел Меси.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове