Новини
Спорт »
Световен футбол »
Белингам: Мачът с Байерн Мюнхен е финал за нас, сезонът ни зависи от тази среща

15 Април, 2026 07:29 675 0

  • реал мадрид-
  • джуд белингам-
  • футбол-
  • байерн мюнхен

Наясно сме с положението си и сме подготвени

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам сподели, че всички в отбора са наясно, че могат да спасят сезона си само, ако елиминират Байерн Мюнхен и продължат напред в Шампионската лига.

"Наясно сме с положението си и сме подготвени. Фокусирани сме. Утрешният мач е финал за нас. В крайна сметка сезонът ни зависи от това. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си", започна Белингам по време на официалната пресконференция.

"Всяка загуба в Шампионската лига е катастрофа, имайки предвид настоящата ни ситуация. Залогът е голям, всичко или нищо. Няма да се крием, няма да имаме други възможности. Трябва да играем и да спечелим. Чувствам се добре, макар че този сезон бе разочароващ, защото нямах късмет и пропуснах доста мачове заради контузии", добави англичанинът.

"Този сезон позицията ми е променена. Преди играех по-напред в този диамант в халфовата линия. После играех повече отляво. С Арбелоа играя малко по-дълбоко. Мога да играя на няколко позиции. Трябва да се адаптирам. Искам да вкарвам повече голове, но също така трябва да се защитаваш. Трябва да намериш баланса. Трябва да помогна на отбора и да правя това, което треньорът иска", каза още той.

"В Ла Лига загубихме твърде много точки, особено у дома. Не можеш да спечелиш титлата, губейки толкова много точки срещу Барселона. Както и в гостуванията ни. Просто не е възможно. Не мисля, че битката е приключила. Изоставаме, но трябва да се съсредоточим върху утрешния сблъсък", завърши Белингам.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове