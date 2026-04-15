Белингам: Мачът с Байерн Мюнхен е финал за нас, сезонът ни зависи от тази среща

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам сподели, че всички в отбора са наясно, че могат да спасят сезона си само, ако елиминират Байерн Мюнхен и продължат напред в Шампионската лига.

"Наясно сме с положението си и сме подготвени. Фокусирани сме. Утрешният мач е финал за нас. В крайна сметка сезонът ни зависи от това. Ще се опитаме да дадем най-доброто от себе си", започна Белингам по време на официалната пресконференция.

"Всяка загуба в Шампионската лига е катастрофа, имайки предвид настоящата ни ситуация. Залогът е голям, всичко или нищо. Няма да се крием, няма да имаме други възможности. Трябва да играем и да спечелим. Чувствам се добре, макар че този сезон бе разочароващ, защото нямах късмет и пропуснах доста мачове заради контузии", добави англичанинът.

"Този сезон позицията ми е променена. Преди играех по-напред в този диамант в халфовата линия. После играех повече отляво. С Арбелоа играя малко по-дълбоко. Мога да играя на няколко позиции. Трябва да се адаптирам. Искам да вкарвам повече голове, но също така трябва да се защитаваш. Трябва да намериш баланса. Трябва да помогна на отбора и да правя това, което треньорът иска", каза още той.

"В Ла Лига загубихме твърде много точки, особено у дома. Не можеш да спечелиш титлата, губейки толкова много точки срещу Барселона. Както и в гостуванията ни. Просто не е възможно. Не мисля, че битката е приключила. Изоставаме, но трябва да се съсредоточим върху утрешния сблъсък", завърши Белингам.