Новини
Спорт »
Волейбол »
Любомир Ганев: Необходима е нова стратегия и повече финансиране за спорта

14 Април, 2026 18:10 472 0

  • министерския съвет-
  • работна среща-
  • федерации-
  • андрей гюров-
  • министъра на спорта-
  • димитър илиев-
  • димитър бербатов-
  • волейбол -
  • любомир ганев

Председателите на спортните федерации се срещнаха с премиера Андрей Гюров, министъра на спорта Димитър Илиев и съветника по спортните въпроси Димитър Бербатов

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Министерския съвет е проведена работна среща между спортните федерации, премиера Андрей Гюров, министъра на спорта Димитър Илиев и съветника по спортните въпроси Димитър Бербатов.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев приветства инициативата като добра основа за Закона за спорта, който трябва да се превърне в реална отправна точка за развитието и управлението на спорта в страната.

Пред журналисти Ганев заяви, че политиката в областта на спорта трябва да бъде преосмислена от следващото редовно правителство, тъй като в момента Министерството на спорта е сред последните по важност и финансиране. Спортът като масово явление допринася за изграждането на здраво и дееспособно общество, а високите спортни постижения в световен мащаб са резултат от целенасочена държавна политика. Тя следва да включва стратегия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, обхващаща ключови фактори като инфраструктура, държавно финансиране и частна инициатива.

„Трябва да има повече средства за спорт. Спортът е превенция. Настоящите стъпки са положителни, защото ще дадат възможност на федерациите и клубовете да работят по-спокойно. Смятам, че екипът на Димитър Бербатов очерта възможните посоки за развитие. Надявам се това да бъде добра отправна точка за следващото редовно правителство“, добави Любомир Ганев.

Президентът на волейболната федерация даде пример с начина на функциониране на централата. Прилагането на добри международни и национални практики преминава през тяхното адаптиране към българските условия и възможности - подход, който е в основата на стратегията на Българската федерация по волейбол.

„Волейболът е отборен спорт и именно екипната работа води до реални резултати. Благодарение на нея, както и на допълнителното финансиране, осигурено с подкрепата на нашите дългогодишни и нови партньори, бюджетът на федерацията е втори по големина след този на футбола - над 8 млн. евро. Във волейбола винаги зависиш от своя съотборник. Ние отдавна сме възприели този колективен модел на работа и активно продължаваме да търсим нови партньори“, подчерта Ганев.

Днес поставихме добра основа за бъдещото развитие на спорта и за изработването на Закона за спорта, както и за начина, по който се управлява спортът в България“, завърши Любомир Ганев.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове