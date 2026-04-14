Любомир Ганев: Необходима е нова стратегия и повече финансиране за спорта

В Министерския съвет е проведена работна среща между спортните федерации, премиера Андрей Гюров, министъра на спорта Димитър Илиев и съветника по спортните въпроси Димитър Бербатов.

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев приветства инициативата като добра основа за Закона за спорта, който трябва да се превърне в реална отправна точка за развитието и управлението на спорта в страната.

Пред журналисти Ганев заяви, че политиката в областта на спорта трябва да бъде преосмислена от следващото редовно правителство, тъй като в момента Министерството на спорта е сред последните по важност и финансиране. Спортът като масово явление допринася за изграждането на здраво и дееспособно общество, а високите спортни постижения в световен мащаб са резултат от целенасочена държавна политика. Тя следва да включва стратегия в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, обхващаща ключови фактори като инфраструктура, държавно финансиране и частна инициатива.

„Трябва да има повече средства за спорт. Спортът е превенция. Настоящите стъпки са положителни, защото ще дадат възможност на федерациите и клубовете да работят по-спокойно. Смятам, че екипът на Димитър Бербатов очерта възможните посоки за развитие. Надявам се това да бъде добра отправна точка за следващото редовно правителство“, добави Любомир Ганев.

Президентът на волейболната федерация даде пример с начина на функциониране на централата. Прилагането на добри международни и национални практики преминава през тяхното адаптиране към българските условия и възможности - подход, който е в основата на стратегията на Българската федерация по волейбол.

„Волейболът е отборен спорт и именно екипната работа води до реални резултати. Благодарение на нея, както и на допълнителното финансиране, осигурено с подкрепата на нашите дългогодишни и нови партньори, бюджетът на федерацията е втори по големина след този на футбола - над 8 млн. евро. Във волейбола винаги зависиш от своя съотборник. Ние отдавна сме възприели този колективен модел на работа и активно продължаваме да търсим нови партньори“, подчерта Ганев.

„Днес поставихме добра основа за бъдещото развитие на спорта и за изработването на Закона за спорта, както и за начина, по който се управлява спортът в България“, завърши Любомир Ганев.