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Димитър Петров, ПБ: По никакъв начин не посягаме на държавните училища

Димитър Петров, ПБ: По никакъв начин не посягаме на държавните училища

14 Юни, 2026 17:10 802 14

  • димитър петров-
  • държавни училища-
  • бюджет

Когато стане факт оптимизацията на държавната администрация, ние ще имаме повече средства и по никакъв начин не мисля, че това ще ощети държавните училища. Даже напротив – много е възможно в държавния бюджет за 2026 -та и 2027 – ма да има повече средства за тях

Димитър Петров, ПБ: По никакъв начин не посягаме на държавните училища - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По никакъв начин не посягаме на държавните училища. Това заяви пред БНР Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България".

"Това, което се изисква от тях и служебно се връща в централния бюджет, са т.нар. резерви - средствата по лимитите, които не са усвоили. Много неоснователно към нас се отправиха нападки, предимно от лица от опозицията, които създадоха тази неблагоприятна финансова ситуация.

Тази временна мярка, която е до приемането на редовния бюджет за 2026 г., не засяга по никакъв начин общинските училища.

Лимитите ще бъдат изплащани в пълния им обем така, както те са заявени".

Провежда се комплекс от мерки, които имат за цел да стабилизират разходната част на бюджета, обясни той в предаването "Неделя 150".

"Когато стане факт оптимизацията на държавната администрация, ние ще имаме повече средства и по никакъв начин не мисля, че това ще ощети държавните училища. Даже напротив – много е възможно в държавния бюджет за 2026 -та и 2027 – ма да има повече средства за тях.

Вече са дадени указания на министерствата и на другите структури, където ще трябва да бъде извършено съкращаване, което няма да бъде механично, а след внимателен анализ. То няма да касае само незаетите щатове. В редица министерства бяха сключвани граждански договори с външни лица за огромни стойности. Голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите".

Петров подчерта, че неразплатените разходи, които са заварили сегашните управляващи, са в размер на два милиарда и двеста милиона.

"Те са от 2024 г. насам. Ние сме длъжни да компенсираме едни действия на предишните управляващи, макар и с непопулярни мерки. Лицемерно от тяхна страна е да критикуват която и да е от тези мерки.

Бюджетът за 2026 г. няма да бъде единствено на "Погресивна България". Ще бъде резултат от последствията от взетите решения на предишните управляващи, които допуснаха редица злоупотреби с публичните финанси.

В момента сме изправени пред една много тежка финансова ситуация. Започва процедура по свръхдефицит срещу България. Това е най-ясната оценка за управлението на предишните правителства.

Ще вземем всички възможни мерки, за да свием този дефицит от 7.4, какъвто е прогнозният, до 3, което изисква непопулярни мерки, но сме уверени, че ще имаме по-оптимистична картина за следващите бюджети, където се надяваме, че ще може да реализираме голяма част от нашата приоритетна програма, свързана с инфраструктурните проекти".

Депутатът от "Прогресивна България" коментира и приетите през седмицата промени в Закона за защита на потребителите.

"Няма да допуснем един ангажимент, който беше поет лично пред министър-председателя, да бъде за сметка на българските производители. Вече предприехме действия в тази посока. Регулаторите са снабдени с по-силни правомощия, които вярваме, че ако се реализират правилно, няма да има натиск върху българските производители.

Тази "Кошница с грижа" е един сериозен успех на правителството на Румен Радев, доколкото е в отговор на обществените очаквания да има реални мерки за намаляване на продуктите. На този призив на правителството откликнаха по-голямата част от големите търговски вериги. Всяка една мярка ще бъде съгласувана и с тях".

Предвиждаме изграждане на две информационни системи – едната към Комисията за защита на потребителите, другата към Министерството на икономиката, които ще предоставят надеждна информация за продуктите от основната потребителска кошница, обясни още Петров.

"Една от тези системи, която е централизиран електронен регистър към Министерството на икономиката, ще дава ясен сигнал на Комисията за защита на конкуренцията при наличието на прекомерно високи цени.

Подходът ни не е насочен към това да гоним търговските вериги от България, а да ги накараме да работят по прозрачен начин и в интерес на гражданите".

Нашите усилия са насочени и към здравеопазването, увери той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Само им източихте сметките.

    17:17 14.06.2026

  • 2 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    Спрете всякакво финансиране на частните болници и училища

    17:31 14.06.2026

  • 3 Тома

    4 2 Отговор
    Министерството на образованието беше под шапката на партията на ченгетата дпс и беше бездънна каца за крадене на пари

    17:38 14.06.2026

  • 4 Мисирите мълчат

    6 0 Отговор
    "Вчера в Математическата гимназия в Благоевград се случи нечуван скандал, който медиите позорно се опитват да заметат под килима: двамата знаменосци на випуска, лауреати на национални олимпиади и най-умните глави на града, публично хвърлиха грамотите в лицето на статуквото! Бранимир Янчев и Александър Джаджев отказаха да стъпят на сцената, отказаха да се ръкуват с директорката и вместо това раздадоха на съучениците си вестник-присъда, в който разкриха, че зад лъскавата фасада на ПМГ се крият неграмотни учители, течащи тоалетни и софтуерна диктатура! Тези момчета не просто си тръгнаха – те взривиха системата отвътре, докато министерството и журналистите мълчат като риби!

    Вижте ги тези момчета – Бранимир и Александър! Вижте ги добре, защото те направиха нещо, което цялата платена „интелигенция“ не посмя да направи от десетилетия. Те хвърлиха ръкавицата в лицето на една прогнилост, която наричаме „образователна система“. Къде са камерите на големите телевизии сега? Къде са мисирките с микрофоните да ни обяснят как лицето на една елитна гимназия казва „Сбогом“ на фалша? Защо мълчите, господа медийни магнати? Ако това беше поредният грантов пърформанс на някое НПО, захранвано с „кървави“ долари от Сорос, щяхте да прекъсвате програмата си на всеки пет минути. Но когато автентичният гняв на умните деца избухне без чужда намеса, вие онемявате. Нищо не е станало, на морето дупка, нали така?

    17:38 14.06.2026

  • 5 Тоя

    3 0 Отговор
    Петър ли ще оправя училищата в България ? Търтеи виснали на гърба на българските граждани !

    17:39 14.06.2026

  • 6 Без име

    3 1 Отговор
    Колкото и пари да дадете, ще събират от родителите, за да им остават за екскурзии и банкети.

    17:40 14.06.2026

  • 7 Премахнете

    6 0 Отговор
    делигираното финансиране.

    17:41 14.06.2026

  • 8 Нападки

    3 1 Отговор
    им отправяли "предимно лица от опозицията които създадоха тая неблагоприятна финансова ситуация". Ако финансовата ситуация е благоприятна прогресивните мошеници нямаше да сте на власт. Три години едно човече обикаля из държавата и зомбира хората, че е едва ли не българския иисус. Откъде вас ви е забърсал само той си знае. Той си оплете кошницата, а вие изобщо не сте наясно защо сте в парламента. Очаквали сте всичко да е супер, а защо ви избраха хората, да се наслаждавате на комфорт ли???

    17:42 14.06.2026

  • 9 Жалкото Е !

    2 2 Отговор
    Че Посягате !

    На Образоваността !

    на Децата !

    17:45 14.06.2026

  • 10 А общините са каца без дъно...

    1 1 Отговор
    А в общинските администрации на всеки лежак държавен служител, има граждански договор с фирма или някой да му работи справките....В края на месеца кмета плаща някой договор биз срок и предмет на работа. Само за определената сума.

    17:54 14.06.2026

  • 11 ха ха

    2 0 Отговор
    и тия са в некаква паралелна вселена

    18:06 14.06.2026

  • 12 Само да попитам

    0 1 Отговор
    Я да видим какво остана в образователната кошница

    18:15 14.06.2026

  • 13 Сатана Z

    0 0 Отговор
    С 3790 преференциални гласа от Монтана ,Митьо Петров набор 1998 год. се намества в НС

    18:17 14.06.2026

  • 14 хмммм

    1 0 Отговор
    Те са толкова държавни колкото сте и вие.

    18:41 14.06.2026

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