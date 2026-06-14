Димитър Петров, ПБ: По никакъв начин не посягаме на държавните училища

По никакъв начин не посягаме на държавните училища. Това заяви пред БНР Димитър Петров, депутат от "Прогресивна България".

"Това, което се изисква от тях и служебно се връща в централния бюджет, са т.нар. резерви - средствата по лимитите, които не са усвоили. Много неоснователно към нас се отправиха нападки, предимно от лица от опозицията, които създадоха тази неблагоприятна финансова ситуация.

Тази временна мярка, която е до приемането на редовния бюджет за 2026 г., не засяга по никакъв начин общинските училища.

Лимитите ще бъдат изплащани в пълния им обем така, както те са заявени".

Провежда се комплекс от мерки, които имат за цел да стабилизират разходната част на бюджета, обясни той в предаването "Неделя 150".

"Когато стане факт оптимизацията на държавната администрация, ние ще имаме повече средства и по никакъв начин не мисля, че това ще ощети държавните училища. Даже напротив – много е възможно в държавния бюджет за 2026 -та и 2027 – ма да има повече средства за тях.

Вече са дадени указания на министерствата и на другите структури, където ще трябва да бъде извършено съкращаване, което няма да бъде механично, а след внимателен анализ. То няма да касае само незаетите щатове. В редица министерства бяха сключвани граждански договори с външни лица за огромни стойности. Голяма част от тях дори не са извършили консултантската дейност, за която са били сключени договорите".

Петров подчерта, че неразплатените разходи, които са заварили сегашните управляващи, са в размер на два милиарда и двеста милиона.

"Те са от 2024 г. насам. Ние сме длъжни да компенсираме едни действия на предишните управляващи, макар и с непопулярни мерки. Лицемерно от тяхна страна е да критикуват която и да е от тези мерки.

Бюджетът за 2026 г. няма да бъде единствено на "Погресивна България". Ще бъде резултат от последствията от взетите решения на предишните управляващи, които допуснаха редица злоупотреби с публичните финанси.

В момента сме изправени пред една много тежка финансова ситуация. Започва процедура по свръхдефицит срещу България. Това е най-ясната оценка за управлението на предишните правителства.

Ще вземем всички възможни мерки, за да свием този дефицит от 7.4, какъвто е прогнозният, до 3, което изисква непопулярни мерки, но сме уверени, че ще имаме по-оптимистична картина за следващите бюджети, където се надяваме, че ще може да реализираме голяма част от нашата приоритетна програма, свързана с инфраструктурните проекти".

Депутатът от "Прогресивна България" коментира и приетите през седмицата промени в Закона за защита на потребителите.

"Няма да допуснем един ангажимент, който беше поет лично пред министър-председателя, да бъде за сметка на българските производители. Вече предприехме действия в тази посока. Регулаторите са снабдени с по-силни правомощия, които вярваме, че ако се реализират правилно, няма да има натиск върху българските производители.

Тази "Кошница с грижа" е един сериозен успех на правителството на Румен Радев, доколкото е в отговор на обществените очаквания да има реални мерки за намаляване на продуктите. На този призив на правителството откликнаха по-голямата част от големите търговски вериги. Всяка една мярка ще бъде съгласувана и с тях".

Предвиждаме изграждане на две информационни системи – едната към Комисията за защита на потребителите, другата към Министерството на икономиката, които ще предоставят надеждна информация за продуктите от основната потребителска кошница, обясни още Петров.

"Една от тези системи, която е централизиран електронен регистър към Министерството на икономиката, ще дава ясен сигнал на Комисията за защита на конкуренцията при наличието на прекомерно високи цени.

Подходът ни не е насочен към това да гоним търговските вериги от България, а да ги накараме да работят по прозрачен начин и в интерес на гражданите".

Нашите усилия са насочени и към здравеопазването, увери той.