Виктория Томова със загуба още на старта на WTA 500 турнира в Щутгарт

Виктория Томова със загуба още на старта на WTA 500 турнира в Щутгарт

14 Април, 2026 19:24 426 0

Двубоят с Лаура Зигемунд продължи 2 часа и 45 минути

Виктория Томова със загуба още на старта на WTA 500 турнира в Щутгарт - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Първата ракета на България Виктория Томова отпадна в първия кръг на сингъл на WTA 500 турнира по тенис на клей в Щутгарт с награден фонд над 1 милион евро.

Българката, която влезе в основната схема като „щастлива губеща", допусна обрат и загуби от представителката на домакините Лаура Зигемунд с 6:4, 6:7(4), 1:6 след оспорвана битка, продължила 2 часа и 45 минути.

Томова започна силно и поведе с 3:0 в първия сет. След изравняване при 4:4, българката успя да реализира нов пробив в десетия гейм и да затвори частта с 6:4. Във втория сет тя показа характер, наваксвайки на два пъти пробив пасив, но в тайбрека изпусна аванс от 4:1 и отстъпи със 4:7. В решителния трети сет Зигемунд пое инициативата, реализира два пробива и затвори мача с 6:1.


Подобни новини


