Манчестър Юнайтед търси нов треньор: Висши шефове заминават за Германия на ключови преговори

Ръководството на Манчестър Юнайтед подготвя специална визита в Германия, целяща да открие следващия мениджър на "червените дяволи". Според източници на indykaila News, делегацията ще отпътува още следващата седмица, като основната задача е да се обсъдят потенциални кандидати за треньорския пост през идния сезон.

Макар подробностите около срещите да се пазят в пълна тайна, изборът на Германия като дестинация подсказва, че Юнайтед се оглежда за специалист, който да внесе нова енергия, желязна дисциплина и модерен тактически почерк в отбора.

Това решение идва на фона на нестабилното представяне на тима и нуждата от свежа промяна на най-високо ниво.

Междувременно, бъдещето на настоящия временен наставник Майкъл Карик остава под въпрос. Въпреки че е истинска клубна легенда и временно пое юздите на отбора, шансовете му за постоянен договор изглеждат все по-несигурни. Ръководството ясно е дало да се разбере, че доверието към Карик не е безкрайно и търси алтернативи, които да изведат Манчестър Юнайтед до нови върхове.

След 32 изиграни кръга във Висшата лига, "червените дяволи" заемат третата позиция в класирането, но последната загуба у дома с 1:2 от Лийдс, воден от Илия Груев-младши, допълнително засили напрежението сред феновете и ръководството.