Манчестър Юнайтед търси нов треньор: Висши шефове заминават за Германия на ключови преговори

Манчестър Юнайтед търси нов треньор: Висши шефове заминават за Германия на ключови преговори

14 Април, 2026 19:42 704 2

Очаква се в следващите дни да излязат повече подробности около преговорите и евентуалните имена

Манчестър Юнайтед търси нов треньор: Висши шефове заминават за Германия на ключови преговори - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Манчестър Юнайтед подготвя специална визита в Германия, целяща да открие следващия мениджър на "червените дяволи". Според източници на indykaila News, делегацията ще отпътува още следващата седмица, като основната задача е да се обсъдят потенциални кандидати за треньорския пост през идния сезон.

Макар подробностите около срещите да се пазят в пълна тайна, изборът на Германия като дестинация подсказва, че Юнайтед се оглежда за специалист, който да внесе нова енергия, желязна дисциплина и модерен тактически почерк в отбора.

Това решение идва на фона на нестабилното представяне на тима и нуждата от свежа промяна на най-високо ниво.

Междувременно, бъдещето на настоящия временен наставник Майкъл Карик остава под въпрос. Въпреки че е истинска клубна легенда и временно пое юздите на отбора, шансовете му за постоянен договор изглеждат все по-несигурни. Ръководството ясно е дало да се разбере, че доверието към Карик не е безкрайно и търси алтернативи, които да изведат Манчестър Юнайтед до нови върхове.

След 32 изиграни кръга във Висшата лига, "червените дяволи" заемат третата позиция в класирането, но последната загуба у дома с 1:2 от Лийдс, воден от Илия Груев-младши, допълнително засили напрежението сред феновете и ръководството.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буха ха

    0 0 Отговор
    Лиидс, водени от РЕЗЕРВАТА Груев, хи-хи

    20:18 14.04.2026

  • 2 без име

    1 0 Отговор
    "......воден от Илия Груев-младши" , Ачо, пишеш глупости, той 15 минути едвам изкара

    20:18 14.04.2026

