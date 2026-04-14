Байерн Мюнхен хвърли око на нападател от Висшата лига

Германският футболен колос Байерн Мюнхен насочва вниманието си към нападателя на Съндърланд – Брайън Броби. Според информация на „Скай Спортс“, баварците обмислят да отправят оферта за 24-годишния нидерландец още през предстоящото лято.

Броби, който пристигна на британска земя от Аякс през миналия сезон, вече се утвърди като ключова фигура в атаката на „черните котки“. С шест попадения в 25 срещи, той демонстрира стабилна форма и привлича вниманието на водещи европейски клубове.

Ако приеме предизвикателството да облече екипа на Байерн, Броби ще трябва да се примири с ролята на алтернатива на голмайстора Хари Кейн – истинския мотор на атаката на Венсан Компани, който вече има впечатляващите 49 гола в 41 мача.

Освен клубните си изяви, Броби може да се похвали и с 10 участия за националния отбор на Нидерландия, където е реализирал едно попадение. Това допълнително повишава неговата стойност на трансферния пазар.

В момента резервната позиция в центъра на нападението на Байерн е поверена на Николас Джаксън, който играе под наем от Челси. Въпреки това, сенегалският футболист все още не е убедил ръководството на германския шампион да го задържи за постоянно, което отваря вратата за евентуалното му завръщане в Лондон след края на сезона.

Байерн Мюнхен продължава да доминира в Бундеслигата, като води убедително с 76 точки – цели 12 повече от втория в класирането Борусия Дортмунд, при оставащи само пет кръга до финала на шампионата.