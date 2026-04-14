Реал Мадрид без ключов защитник за решителния сблъсък с Байерн Мюнхен

Реал Мадрид ще трябва да се справя без един от основните си бранители в предстоящия реванш срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига. Младият защитник Раул Асенсио отпада от групата заради остър гастроентерит, съобщиха днес испанските медии, позовавайки се на официална информация от клуба.

Срещата, която ще се изиграе утре вечер от 22:00 часа българско време на стадиона в Мюнхен, се очаква с огромен интерес. В първия двубой на "Сантяго Бернабеу" баварците надделяха с 2:1, което поставя "кралския клуб" в трудна, но не и невъзможна позиция за обрат.

23-годишният Асенсио страда от вирусно стомашно-чревно заболяване, което се проявява с тежки симптоми като повръщане, диария и висока температура. Лекарският щаб на мадридчани е категоричен, че футболистът се нуждае от пълна почивка и интензивна хидратация, за да се възстанови напълно. Все още не е ясно дали той ще бъде на разположение за следващия мач от Ла Лига срещу Алавес, насрочен за 21 април.

Треньорът Алваро Арбелоа е изправен пред сериозни кадрови главоболия. Освен Асенсио, от състава отпадат и други важни фигури – вратарят Тибо Куртоа, който лекува травма в бедрото, както и Родриго, който има проблеми с коляното. Орелиен Чуамени също няма да вземе участие в двубоя поради наказание за натрупани жълти картони.