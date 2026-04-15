Байерн Мюнхен прекъсна 14-годишната си суша срещу Реал Мадрид и се класира на полуфинал в Шампионската лига

Байерн Мюнхен надделя с 4:3 над Реал Мадрид и се класира за полуфиналите в Шампионската лига. След драматичен обрат и голово шоу, баварците елиминираха „кралския клуб“ с общ резултат 6:4 и сложиха край на 14-годишната си негативна серия срещу испанския гранд.

Още в първите секунди на срещата Арда Гюлер шокира домакините, възползвайки се от грешка на Мануел Нойер и откривайки резултата за Реал.

Само пет минути по-късно младият Александър Павлович възстанови равенството след отлично изпълнен корнер и асистенция от Йозуа Кимих.

В 29-ата минута Гюлер отново изведе мадридчани напред с прецизен удар от фаул, но Хари Кейн не закъсня с отговора – в 38-ата минута той реализира за 2:2 след пас на Дайо Упамекано.

Малко преди почивката Винисиус Жуниор разтресе напречната греда, а минута по-късно Килиан Мбапе, с помощта на Винисиус, върна предимството на Реал.

Драмата обаче тепърва предстоеше – в края на мача резервата Едуардо Камавинга получи два жълти картона в рамките на осем минути и остави гостите с човек по-малко.

Това даде криле на Байерн – Луис Диас изравни в 89-ата минута след брилянтна асистенция с пета от Джамал Мусиала, а в добавеното време Майкъл Олисе оформи крайното 4:3, с което баварците триумфираха.

С този успех Байерн Мюнхен не само прекъсна дългогодишната си прокоба срещу Реал Мадрид, но и си осигури място на полуфиналите, където ще се изправи срещу ПСЖ.