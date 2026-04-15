Байерн Мюнхен прекъсна 14-годишната си суша срещу Реал Мадрид и се класира на полуфинал в Шампионската лига

15 Април, 2026 23:59 617 11

Мачът в Германия се превърна в истинско шоу за феновете

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Байерн Мюнхен надделя с 4:3 над Реал Мадрид и се класира за полуфиналите в Шампионската лига. След драматичен обрат и голово шоу, баварците елиминираха „кралския клуб“ с общ резултат 6:4 и сложиха край на 14-годишната си негативна серия срещу испанския гранд.

Още в първите секунди на срещата Арда Гюлер шокира домакините, възползвайки се от грешка на Мануел Нойер и откривайки резултата за Реал.

Само пет минути по-късно младият Александър Павлович възстанови равенството след отлично изпълнен корнер и асистенция от Йозуа Кимих.

В 29-ата минута Гюлер отново изведе мадридчани напред с прецизен удар от фаул, но Хари Кейн не закъсня с отговора – в 38-ата минута той реализира за 2:2 след пас на Дайо Упамекано.

Малко преди почивката Винисиус Жуниор разтресе напречната греда, а минута по-късно Килиан Мбапе, с помощта на Винисиус, върна предимството на Реал.

Драмата обаче тепърва предстоеше – в края на мача резервата Едуардо Камавинга получи два жълти картона в рамките на осем минути и остави гостите с човек по-малко.

Това даде криле на Байерн – Луис Диас изравни в 89-ата минута след брилянтна асистенция с пета от Джамал Мусиала, а в добавеното време Майкъл Олисе оформи крайното 4:3, с което баварците триумфираха.

С този успех Байерн Мюнхен не само прекъсна дългогодишната си прокоба срещу Реал Мадрид, но и си осигури място на полуфиналите, където ще се изправи срещу ПСЖ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хаха

    3 6 Отговор
    Съдията подбутна Байерн,но колко години съдиите бутаха Реал

    00:08 16.04.2026

  • 2 СлаБко Свинчич

    6 3 Отговор
    Щом поверяват такива срещи на словенци,словаци и поляци, работата е ясна....това са слаби и субективни, меко казано, съдии. Този Винчич не му е чист косъмът, отдавна свири тенденциозно.Защо не го изхвърлят от съдиството? физиономията му е гузна,страхлива, нечестно изражение.

    00:12 16.04.2026

  • 3 фронтовак, а не вратар

    7 0 Отговор
    И вратарят на Реал, освен съдията, провалиха отбора.Тоя украинец Лунин да го пращат на фронта

    00:13 16.04.2026

  • 4 сбирщина

    7 2 Отговор
    Байерн не е никакъв немски отбор, само двама немци.Сбирщина, подпомогната от вечно съмнителния словенец Винчич.

    00:15 16.04.2026

  • 5 Някой

    6 4 Отговор
    Мач пълен с гафове. Но да уточня неща. При вторият гол за Реал от пряк свободен удар, нямаше дори докосване при отсъденото нарушение, а чиста симулация. При червеният картон на Камавинга, той не бе за нарушение, а за последващото действие. Хвана топката и бавно се отдалечи поне на 10 метра от мястото. В Англия този сезон играч лекичко да чукне топката отдалечавайки я, се дава жълт картон. Това бе целенасочено умишлено туткане на играта. А не което коментираше коментатора по телевизията тук. При пропуска на Луис Диаз преди гола му, не знам дали всъщност защитник май чукна топката, че се затутка.
    Предните пъти когато имаше срещу между Реал и Байерн, все Реал излизаше победител и май всеки път Байрен се чувстваше ощетяван от съдиите в тези срещи.

    00:17 16.04.2026

  • 6 Айзомби

    3 7 Отговор
    Айдее мадричани да се връщат и пасът козите , за друго не стават.

    Коментиран от #9

    00:21 16.04.2026

  • 7 Нассрранн мЪддурр

    4 5 Отговор
    Ревал миндилл с калъфките … Няма дузпа - няма парти !!! Факт !!!

    00:25 16.04.2026

  • 8 Гузен

    5 1 Отговор
    Този съдия отдавна създава неприятно впечатление.

    00:26 16.04.2026

  • 9 До селския

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Айзомби":

    Ноучи се да пишеш. Пише се пАсат а не "пасЪт". Селянин

    00:28 16.04.2026

  • 10 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    През целия мач съдията леко подкрепяше Реал, но с тоя червен картон ега майката на мача

    00:40 16.04.2026

  • 11 Благодаря по баварски

    1 1 Отговор
    Баварците ще почерпят словенеца с бели мюнхенски наденички и една бира, не са много дащни.Това ще им е за "Благодаря".

    00:40 16.04.2026

