Джуд Белингам: Хари Кейн е истински лидер и ключ към успеха на Англия

15 Април, 2026 18:28 515 0

Според звездата на Реал Мадрид, престоят на нападателя в немския шампионат само е затвърдил реномето му на нападател от световна класа

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на решителния реванш между Реал Мадрид и Байерн Мюнхен в Шампионската лига, английският национал Джуд Белингам не спести похвалите си към своя съотборник от националния отбор – Хари Кейн. Младият полузащитник на „кралския клуб“ определи нападателя на Байерн като „изключителен футболист“ и подчерта, че неговата форма и лидерство са от огромно значение за амбициите на Англия през идващото лято.

Белингам е категоричен, че шансовете на Кейн да грабне престижната „Златна топка“ зависят не само от индивидуалните му изяви, но и от успехите на клубно и национално ниво.

„Всичко ще се реши от това какво ще постигне с Байерн и как ще се представи с Англия на Световното първенство. Той е невероятен талант, истински професионалист и гордост за нашия национален отбор“, сподели Белингам пред медиите.

Младият халф не скри и личните си емоции, като призна, че успехите на Кейн в Бундеслигата са малко горчиви за него, тъй като брат му защитава цветовете на Борусия Дортмунд – основния конкурент на Байерн.

„Разбира се, има и малко тъга, защото брат ми играе за Дортмунд, но не мога да не се възхищавам на това, което Кейн постига в Германия“, допълни Белингам.

Според звездата на Реал Мадрид, престоят на Кейн в немския шампионат само е затвърдил реномето му на нападател от световна класа. Белингам вярва, че натрупаният опит в елитния европейски футбол ще бъде безценен за „трите лъва“ в битката за световна слава. Въпреки възхищението си, Белингам е категоричен, че тази вечер на терена няма да има сантименти.

„Хари се разви страхотно, той е истински майстор пред гола и е удоволствие да го наблюдаваш. Надявам се обаче да успеем да го неутрализираме в предстоящия сблъсък. Дано не ни изненада с головете си, а ако се изправим срещу него на Световното, ще трябва да сме на върха на възможностите си“, завърши Белингам.


