Илиана Раева с възторг за анализа на Бербатов: "Възхитена съм от това, което е направено"

14 Април, 2026 21:26 1 023 8

Днес беше проведена среща в Министерския съвет

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева изрази силното си възхищение от спортния доклад, представен от Димитър Бербатов в Министерския съвет. Документът, изготвен след задълбочено проучване сред различните спортни федерации у нас, предизвика бурни реакции и положителни отзиви в спортните среди.

Раева не скри ентусиазма си и подчерта, че анализът на Бербатов е изключително ценен за развитието на българския спорт.

"Доста дълга среща. 30 години ходя на такива сбирки на хора, които искат да направят нещо за спорта. За първи път виждам структурирани в един план за развитието на спорта абсолютно всички проблеми, на всички нива проблеми за елитен и масов спорт. Възхитена съм от това, което е направено. Това е нещо, което е направено за изключително кратък период и нещо, което преди това спортни началници и министри са се опитвали да правят в процес на един цикъл от четири години или година. Тук е направено за малко по-малко от два месеца. Изключително подробно, изключително ефективно. Много практично, с невероятни предложения, които са абсолютно разрешими и най-важното - всичко това, с което той ни запозна е изпратено вече в Министерството на финансите. Страшно много е направено, реално и пак казвам, че са структурирани абсолютно всички проблеми на спорта - елитния и масовия.

Това, което той предложи, ще бъде изпратено на всички федерации. Беше предадено на нашия министър на спорта - г-н Илиев, който каза, че ще предаде тази папка на следващия редовен министър на спорта. Мисля, че това е много добра основа, на която може да стъпи следващият министър на спорта и всичко през годините, от което сме имали нужда и което е било огромен проблем за спорта, е вътре. Направено е така, че при една добра воля много бързо би могло да се задейства.

Най-важното за мен, което най-много ми хареса, защото това, което на всяка подобна среща на високо ниво съм казвала е, че тук е заложена промяната в бизнеса, при спонсориране от страна на бизнеса да бъдат облекчени, бизнесът да бъде облекчен и да бъдат зачитани еди колко си процента при положение, че той помага на българския спорт. Нещо, което в много държави вече е практика и дава едни изключителни плодове и резултати. Това е едно от много малкото неща, които споделям с вас, защото това е един много голям труд, който е направен и който пак казвам изключително лесно постижим при една добра воля. Точно така, той посочва и как да бъдат решени проблемите. Нещо, от което ние имахме огромна нужда и една огромна помощ за развитието на българския спорт. Няма как да отговоря дали всички федерации са били единодушни. Факт е, че всички ръкопляскахме, след като той приключи. Може и да има пропуск. Както казах това е един огромен труд, който е направен само в рамките на месец и половина. Но основното и най-важното, което касае инфраструктурата, финансирането на българския спорт и обезпечаването на българския треньор - тези три неща, които са основата, са вътре. А освен това са 18 точки за развитие, които абсолютно обхващат огромен брой от проблемите на българския спорт", сподели Раева след края на срещата.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    9 7 Отговор
    Кога кат към МВР ще спре Раева, Сираков или дъщеря им, докато шофират. Тези скелети са кокаинозависими и управляват под въздействието на наркотици от години

    21:29 14.04.2026

  • 2 Илиана

    9 4 Отговор
    Ах, пак ще има маркови чанти! Ще подарявам отново старите на гимнастичките. Стари чанти...

    21:29 14.04.2026

  • 3 Тиквата +Шиши =💩

    10 10 Отговор
    Бербатов е N1, а Перуката беше алкохолик и крадец на €€€€€. Бербо трябва да бъде шеф на БФС.

    21:37 14.04.2026

  • 4 ТАЯ МАЗНАТА ПАК

    6 6 Отговор
    СЕ НАМЕСТВА. ЯВНО ТОЯ ЩЕ СТАВА НЕЩО ПО ГОЛЯМО. НО КОГА СЪМ ГО ЧУВАЛ КАКВИ ГИ ГОВОРИ ДВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ. СЪЩИЯТ КАТО СТОИЧКОВ. ДЕ ГИ ТЪРСЯТ ВСЕ ТАКИВА ВЪВ ФУТБОЛА ДОБРИ НО ВЪВ ЖИВОТА СА ПЪЛНА НУЛА. НО ДА ВЯРНО Е ЧЕ СЪС ПРОСТИ СЕ УПРАВЛЯВА ПО ЛЕКО.

    21:43 14.04.2026

  • 5 Сталин

    8 4 Отговор
    Ах шъ умръ,възторжена съм ,възхитена съм - негодниците се хвалят един друг

    21:45 14.04.2026

  • 6 Жеро

    15 6 Отговор
    Това простичко момче, на две магарета сламата
    не може да раздели, а пише спортни доклади!
    Ограничен като интелект и съдържание!

    Коментиран от #7

    21:45 14.04.2026

  • 7 Гражданин

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Жеро":

    Това простичко момченце е на 45 г и е постигнал толкова много в досегашния си живот, колкото ти за три живота не можеш да постигнеш.

    Коментиран от #8

    22:00 14.04.2026

  • 8 Сталин

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Гражданин":

    Какво е постигнал сополанкото да смуче шлонга на кошерните ууроди дето си перат наркопарите чрез "спорт"

    22:05 14.04.2026

